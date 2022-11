Que els diners no donen la felicitat és una cosa que es repeteix com un mantra. I que l’amor no es pot comprar, també. Però, per si de cas, l’alemany Kursat Yildirim, de 41 anys, ho intenta: després d’adquirir un Porsche, un Ferrari i rellotges de marca supercars, ha decidit que ara el que vol és compartir els diners amb una dona que l’estimi.

Nascut a Dortmund (al nord-est d’Alemanya), Yildirim treballava com operador de grua en una fàbrica d’acer quan el 24 de setembre passat se’n va adonar que havia guanyat 9.927.511 euros jugant a la loteria. Després d’un mes i mig en què no ha escatimat en despeses, ha decidit concedir una entrevista al diari alemany ‘Bild’ per demanar companyia: una dona amb qui compartir els diners. «Rossa o morena» «Sisplau, assenyali en la seva història que encara soc solter», demanava en l’entrevista. «Només vull enamorar-me. Busco una dona a qui li encanti viatjar i que estigui preparada per formar una família amb mi. Necessito una dona en qui pugui confiar sense importar el que passi». I assegura que li és igual si és «rossa o morena, no m’importa». En publicar-se la notícia, el diari alemany va rebre múltiples missatges de dones que el volen conèixer.