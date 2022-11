La temporada número 34 de 'Els Simpson', que s'ha estrenat recentment, té, en un dels seus capítols, un inesperat protagonista gastronòmic: la paella. Homer Simpson convida a menjar a casa a un grup de persones al qual s'ha unit per sentir-se millor (perquè a Springfield tothom se'n riu d'ell) i que parlen de conspiracions en el nou ordre mundial i d'ovnis.

La paella de Homer es elemento principal en este Los Simpson. Pero... ¿qué le echa? ¡Chorizo! No sé si los guionistas están preparados para recibir amenazas de muerte de los valencianos, pero además destaca el arroz de Calasparra (Murcia), también en VO. pic.twitter.com/kOJ1VkWlUr — Eneko Ruiz Jiménez (@enekoruizj) November 23, 2022

I què els prepara el veterà protagonista de la sèrie de dibuixos animats amb l'excusa de comentar la desaparició d'una tortuga anomenada Phil? Doncs paella. I amb uns ingredients que converteixen la recepta en motiu de polèmica.

Quan la seva filla li pregunta si, realment està preparant paella, Homer li confirma que sí, i li explica que torra safrà per a donar-li un gust encara més original. Això ho fa acompanyat amb un davantal que porta un gràfic del qual ell considera «la piràmide de la paella»: la base és l'arròs i la cúspide, l'ull que tot ho veu; al mig, tomàquet, gambes i pollastre.

Però ell fa una paella d'autor, per dir-ho d'alguna manera, ja que els ingredients que incorpora són arròs de Calasparra, pollastre, tomàquet, gambes, musclos, pèsols, safrà torrat i xoriço. Si aquest embotit és una heretgia, pitjor és el que deixa anar Homer per a justificar la seva presència: «És vital». I que els productes «siguin frescos». Ja, clar, i què més.

No acaba aquí la cosa, ja que assegura als seus convidats que en lloc de pollastre poden fer servir qualsevol insecte o petit mamífer que vagi bé amb l'arròs. Si en les xarxes causa indignació aquesta recepta, els qui la proven en la pantalla petita estan encantats amb ella: «Vull donar-li les gràcies per tan extraordinària paella, la meva boca diria que estic a Barcelona». Humor? Potser sí, però amb una barreja d'horror per als qui respecten la paella.