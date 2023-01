El preparador físic manresà Cesc Escolà ha donat la benvinguda al 2023 amb un nu que s'ha fet viral. L'exprofessor de fitness d'Operación Triunfo ha volgut celebrar l'entrada d'any compartint una fotografia on apareix pràcticament despullat en un paisatge nevat. A la imatge, publicada l'1 de gener al seu perfil d'Instagram, el manresà posa d'esquena a la càmera a les pistes de Baqueira Beret, a la Vall d'Aran, calçant només unes botes d'esquí. L'entrenador ha acompanyat la imatge amb el text "Hola 2023" per celebrar amb tots els seus seguidors l'inici del nou any.

Més de 14 mil "m'agrades" La publicació d'Escolà ha causat sensació entre els seus usuaris d'Instagram i ja acumula més de 14 mil "m'agrades" i 900 comentaris. Molts seguidors han aprofitat la fotografia per felicitar l'any a l'entrenador. També hi ha qui s'ha mostrat preocupat pel manresà amb un "no tens fred?" i qui no ha dubtat de fer broma deixant anar un "hi ha poca neu, vigila que es fondrà". View this post on Instagram A post shared by Cesc Escolà (@cescescola)