Com en el seu moment Luis Miguel (als 90), Rosalía s’ha convertit en una estrella publicitària de la mà de Coca-Cola. L’artista de Sant Esteve Sesrovires va posar amb una imatge refrescant i un somriure d’orella a orella per al llançament de Coca-Cola Movement, el nou sabor d’edició limitada zero sucre de la plataforma Coca-Cola Creations.

Per a la campanya de la corporació multinacional nord-americana de begudes, la guanyadora del Grammy a millor àlbum llatí alternatiu o de rock pel seu disc ‘Motomami’, va enfundar-se un ‘monolook’ blanc de línia purament esportiva.

«La transformació és una manera d’autoexpressió molt important per a les generacions actuals i no hi ha llenguatge més universal per aquesta transformació que la mateixa música», assenyala un portaveu oficial de The Coca-Cola Company. «Associar-nos amb una artista com Rosalía, una autèntica inspiració per la seva manera de desafiar els gèneres establerts, per donar vida al nou llançament de Coca-Cola Creations ha sigut tota una revolució per a nosaltres i ens ha obert nous camins», ha dit.

Segons diu el comunicat, col·laborar amb Coca-Cola ha inspirat Rosalía a compondre el seu nou single ‘LLYLM’, que va ser publicat el 27 de gener. No només és la primera vegada que Rosalía treu un tema amb parts íntegrament en anglès, sinó que també és la primera vegada que un artista crea una cançó per a Coca-Cola Creations.

El senzill ha sigut llançat globalment per Columbia Records i forma part del vídeo principal de la campanya, protagonitzat per Rosalía.

«Estic molt emocionada pel llançament d’aquesta beguda creada amb Coca-Cola. Espero que tothom pugui gaudir com jo d’aquest viatge ple de música, sabors i creació. M’he divertit molt creant ‘LLYLM’ i m'ho he passat molt bé fent aquesta col·laboració amb Coca-Cola», ha destacat la intèrpret de ‘Malamente’.