“Acompanya'm mentre gairebé moro durant el vol d'Austin amb destinació Frankfurt de Lufthansa” començava dient el vídeo d'una passatgera del vol americà protagonista d'un episodi de fortes turbulències que el van obligar a fer un aterratge d'emergència a Washington D.C. i en el qual van resultar ferits set passatgers.

L'aeronau va sortir d'Austin amb 12 membres de la tripulació i 172 passatgers, entre els quals hi havia l'actor d'Interstellar Matthew McConaughey i la seva dona Camila Alves. Després d'una hora i mitja de vol, i mentre els passatgers sopaven, l'avió va començar a patir turbulències que es van intensificar amb el pas dels segons i van derivar en una situació de caos absolut: la nau va entrar en caiguda lliure.

"Sentia que no hi havia gravetat en algun moment, vaig veure com tots els objectes van sortir per l'aire a càmera lenta”, explica la usuària de TikTok @monicaraygada.

Tot va succeir en un termini de temps molt curt. Els objectes van començar a volar per l'aire, els passatgers cridaven i, després, l'interior de la nau es va submergir en un silenci absolut. "Teníem la sensació que continuaven caient.Tots vam pensar que era el final” relata la tiktoker anònima, qui confessa que va buscar el seu mòbil per acomiadar-se de la família.

"Tot volava per l'aire"

"El vol d'anit va caure gairebé 1.200 metres. Tot volava per l'aire" relatava al seu perfil d'Instagram Camila Alves, qui també viatjava a l'avió amb el seu marit, l'intèrpret Matthew McConaughey. En les imatges compartides al seu perfil es pot veure el passadís de l'avió ple de menjar, safates i altres objectes que van caure a causa de l'incident. La model va garantir al final de la publicació que, tant ella com McConaughey, es trobaven bé.

Després dels fets, l'aeronau va fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Virgínia. Set passatgers van haver de ser traslladats a centres mèdics després de resultar ferits per no portar el cinturó durant els moments crítics de l'incident.