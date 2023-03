La peixateria de Mercadona és una de les seccions més interessant de la cadena de supermercats valenciana propietària de Juan Roig. Un espai ple de peix fresc que, alhora, és força desconegut per al públic general. Per exemple, saps per què hi ha caixes blaves i caixes verdes a la peixateria dels locals de Mercadona?

Esperança Healthy Life, una coneguda tiktoker que promou una vida saludable, ha resolt el dubte. : Les caixes blaves: són aquelles que contenen peix procedent de piscifactoria.

són aquelles que contenen peix procedent de piscifactoria. Les caixes verdes: guarden el peix que arriba directe de la llotja. En general, aquest és un peix més ben valorat pels clients, però al mateix temps, més escàs en moltes ciutats. Per tant, a partir d'ara, quan vagis a comprar a Mercadona, ja podràs saber d'on procedeix cada tipus de peix sense haver de preguntar-ho al dependent.