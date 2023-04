"Tot era un caos". Així ha catalogat l'streamer i youtuber manresà Jordi Carrillo, conegut a les xarxes com a Jordi Wild, la seva experiència a la firma de llibres de Sant Jordi a Barcelona. El passat diumenge 23 d'abril, el comunicador va estar firmant juntament amb el seu pare, Papa Giorgio, Así es la puta vida i Los cuentos de Papa Giorgio, dos llibres que fill i pare han publicat en els últims mesos sota el segell de Plan B.

Lluny de ser una experiència màgica, Carrillo ha assegurat sentir-se "molt trist i cabrejat" amb l'organització de l'esdeveniment. En un comunicat compartit a les xarxes socials, el youtuber ha dirigit la seva indignació a l'editorial Penguin Random House, amb qui ja havia dut a terme múltiples firmes amb anterioritat de forma satisfactòria. "Sabent qui soc i la gent que moc, l'editorial no s'ha dignat a contractar ni a una sola persona de seguretat per a garantir que la cua es fes bé, per a avisar a la gent que portava hores esperant, o simplement per a imposar ordre" relatava Carrillo a Twitter.

Estoy muy triste, y cabreado con la organización de la firma de libros que he hecho este St Jordi junto a mi papi @PapaGiorgioReal en Barcelona. Estas firmas las organizan las editoriales, en mi caso Penguin Random House, una de las más serias y grandes del mundo.



Sabiendo quién… — Jordi Wild🥒 (@JordiWild) 23 de abril de 2023

Pare i fill van firmar durant més de tres hores centenars de llibres a plaça Universitat. "El nostre era literalment, l'únic estand que no tenia tendal per al sol, i el meu pare que té alta sensibilitat a la llum ho podria haver passat fatal" continua el text, en el qual també posa en relleu "l'hora i escaig extra" que van passar signant llibres i com, malgrat la seva insistència per poder seguir firmant a tota la gentada que encara feia cua, l'editorial no els va facilitar cap altre espai.

Afortunado de haber llegado al stand y tú padre pudiera firmarme el libro, pero es evidente que la organización era escasa, ni un cuerpo de seguridad y lo más fuerte, que no tuvieran en cuenta la salud de tu padre exponiéndolo al sol sin toldo.

Esperamos que estéis bien, saludos. pic.twitter.com/QDpn7UytRb — JOOORDI (@j003rdi) 23 de abril de 2023

El pare del youtuber, Papa Giorgio, que s'ha consagrat en els darrers anys com una estrella del canal de YouTube del seu fill El Rincón de Giorgio, també ha lamentat els fets a través d'una piulada: "Estic molt trist perquè molta gent després d'hores d'esperar s'han quedat sense poder-los firmar el seu llibre".