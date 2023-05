O l'agència de publicitat va considerar que els manresans tenen tirada a anar a comprar a Sagunt (País Valencià) o es van confondre de cartell i van col·locar el que no toca. Aquestes són les dues principals explicacions que hi ha darrere l'anunci que es troben els conductors i vianants que transiten per la rotonda de l'avinguda Universitària de Manresa i que promociona l'obertura d'un establiment de la cadena Action a l'avinguda de l'advocat Fausto Caruana de Sagunt.

Aquest dijous, fa tot just una setmana, l'empresa holandesa, propietària de botigues de productes alimentaris de baix pressupost, va obrir un establiment a Sant Fruitós de Bages, al polígon industrial Riu d'Or-Casa Nova.