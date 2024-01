Tamara Falcó i Íñigo Onieva tornen a ser els protagonistes. Aquesta vegada per una discussió en públic. La parella ha tingut moltes anades i tornades. El marit de Tamara li va ser infidel i va sortir a la llum un temps abans del seu casament. La jove va decidir perdonar-lo. Després va tenir problemes amb el vestit de núvia; la veritat és que el casament semblava estar sota un mal d'ull. I ara, se'ls ha vist discutint en un restaurant. Quant de temps durarà això?

Igual que molts altres matrimonis, sembla que el de Falcó i Onieva ja ha passat la dolça etapa de la lluna de mel i ara comencen les discussions, fins i tot en públic.

Esbroncada en públic

Qui ha fet pública la gran broca entre tots dos, ha estat Pedro Jota al pòdcast 'En totes les salses'. "M'expliquen que, suposadament, Tamara Falcó i Íñigo Onieva van tenir una discussió en un restaurant del centre de Madrid, al carrer Jorge Juan, fa uns dies. No va ser una discussió a crits perquè ells no discuteixen així. Però estaven tenint una discussió i van sortir cadascun per un costat del restaurant. Ell va ser el primer a sortir en un taxi i ella es va quedar una estona. Després va sortir Tamara del restaurant acompanyada de dues amigues", revelava el col·laborador.

Pel que sembla, malgrat que la discussió no es va produir en veu alta, els escarafalls que feien, tant Tamara com Íñigo, reflectien que era una esbroncada important.

Davant d'aquesta notícia han estat molts els membres de la família de Tamara Falcó els que s'han pronunciat, entre els quals hi ha Carolina Molas. Tots han remarcat que la parella està molt enamorada i que no hi ha cap problema entre ells.

Una de les últimes a pronunciar-se ha estat Esther Doña, l'antiga esposa del pare de Tamara Falcó, el duc de Griñón, Carlos Falcó. En unes declaracions a Europa Press, l'antiga madrastra de Tamara ha comentat aquesta suposada crisi i s'ha sumat a les veus que defensen la parella. "No en tinc ni idea, les parelles són moments. El veig molt feliç, molt feliços a tots dos", comentava davant els micròfons.