Si la setmana passada va ser polèmic el 'pelelemón' de Jaén -el ninot de Puigdemont guanyador de l'I concurs de Peleles de Sant Antón Jaén 2024 que cremarà en la foguera tradicional del poble-, ara la polèmica es trasllada a Cadis, però amb la mateixa diana: els independentistes.

Es tracta d'una cançó en català presentada per la comparsa que ha guanyat el concurs oficial d'agrupacions carnavalesques de Cadis (COAC) els últims dos anys: 'L'Ovella Negra', d'Antonio Martínez Ares. El grup musical ha presentat enguany al certamen un pasdoble que carrega directament contra l'amnistia, "imitant el discurs dels independentistes" (com al·leguen ells) i contra Pedro Sánchez.

La cançó imita el català

La lletra de la cançó recull en català el suposat menyspreu que tenen els catalans amb la resta d'Espanya: "Al carall Andalusia, festa i romiatge. Al carall Extremadura, illes Balears, La Rioja, Illes Canàries. Al carall la vostra terra des d'Astúries, Múrcia, Ceuta, de Galícia fins a València".

I segueixen amb el tema central del pasdoble que és l'amnistia i el president del govern: "Catalunya és la nostra pàtria, la resta puta Espanya. Un país de repressió. Pedro Sánchez ja s'ha cagat i és un dels nostres, es donen una amnistia, referèndum i la via d'autodeterminació".

Dirigit a Pedro Sánchez

I és al final quan canvia d'aquest català adaptat al castellà: "Per set vots, de nou ha ressuscitat a Franco, però et poden més els escons. Tu que deies que aquest cachito no tenia marc constitucional. Soc vermell, però no confio en la teva paraula, cadascun té el que es llaura. Quina amnistia ni collons, no volen ser espanyols, que s'obrin ja el corral i que marxin".