El cantant de hip-hop, compositor, productor i actor canadenc Drake, una de les figures mundials de la música urbana actual, s'ha fet viral a les xarxes socials aquesta setmana, però no pel seu art, sinó per la filtració d'un suposat vídeo sexual seu. Les imatges mostren una persona que s'assembla a l'artista i que es grava amb el mòbil, mentre es tapa part de la cara i es masturba.

Drake s'ha convertit en trending tòpic en plataformes com X, abans Twitter, on el vídeo, així com milers de mems inspirats en ell, han fet la bola cada vegada més gran. I l'entorn del propi cantant tampoc ha ajudat a frenar-la, sinó que hi ha afegit teca. En mig de la polèmica, Adin Ross, amic del raper, i durant un directe on també participava el mateix Drake, li va dedicar aquestes paraules al cantant: "Tens la benedicció de tenir un maleït míssil". I el canadenc, en lloc d'afirmar que no era ell el protagonista del vídeo, va respondre amb una frase ambigua: "Aquesta podria ser la introducció del meu proper àlbum musical".

A les imatges del vídeo es veu un home ficat al llit tocant-se les seves parts íntimes amb una mà. Amb l'altra es grava des del telèfon mòbil davant d'un mirall. És realment Drake? El que està clar és que les xarxes no han desaprofitat l'oportunitat per fer gala del que millor saben fer: humor i mems.