Dracs, un món imaginari, dosis d'acció a l'estil de Joc de Trons, un romanç èpic i...Montserrat? El nom del massís de la Catalunya central apareix discretament entre les pàgines del llibre viral de Rebecca Yarros, Ales de Sang (Columna), que ja ha venut més de 2 milions de còpies a tot el món. Sigui per coincidència o perquè l'autora estatunidenca sent devoció per la muntanya catalana (fet que no ha confirmat mai públicament), els lectors de la regió central que han llegit la primera entrega de la popular saga de 'romantasy', s'han mostrat sorpresos a les xarxes davant la menció de Montserrat en el best-seller.