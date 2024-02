Trobar pis de lloguer a Barcelona s'ha convertit en una autèntica odissea. Segons un dels últims estudis del portal immobiliari Idealista, Barcelona és la ciutat espanyola amb els lloguers més cars. Milers de persones, moltes d'elles joves, busquen pis o encara que sigui una habitació en un compartit a preu assequible.

De manera paral·lela a la desesperació d'aquells que demanden pis, sorgeixen ofertes que posen en dubte el principi bàsic del lloguer d'un habitatge: que sigui habitable.

L'usuari 'el ekon táctico' (@EkonMolina) ha compartit en X, antiga Twitter, una oferta de lloguer vergonyosa: 350 euros al mes per un llit en un balcó en un pis de Poblenou, Barcelona.

350€ POR UN PUTO BALCÓN ES QUE ME CAGO EN DIOS!!!! pic.twitter.com/it7lTohDsy — el ekon táctico (@EkonMolina) 12 de febrero de 2024

Reaccions

El tuit, que suma més de cent mil visualitzacions en gairebé 24 hores, ha provocat una pluja de crítiques cap a aquesta mena d'ofertes de lloguer a Barcelona.

Molts usuaris centren la seva atenció en què 1.746 persones es van interessar pel lloguer en una setmana: "Això ja no és conformitat, és desesperació".

Els usuaris han optat per l'humor per afrontar la situació: "Piset de luxe amb vista, llum natural i bona ventilació". Uns altres fan broma amb la dificultat per a fer el llit en un balcó: "I aquest llit, Com es fa? Jo per aquí no hi ha lloc ni per posar bé els llençols".

Aquest tipus d'ofertes recorda a casos com l'"àtic" de lloguer de 12 metres quadrats que es llogava a les Corts. En aquest cas, el comissionat d'Habitatge de Barcelona, Joan Ramon Riera, va anunciar que s'obriria una "inspecció i expedient de disciplina" per investigar i retirar l'oferta.