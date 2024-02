És possible semblar més atractiu si es col·loca la llengua de la forma adequada? Això és el que venen els defensors del mewing, una nova tècnica que es promociona com un exercici per millorar les faccions de la cara. Encara que sembla un capítol més de les modes absurdes que de manera periòdica apareixen en Internet, la veritat és que el mewing s'ha convertit en les últimes setmanes en tot un fenomen viral que triomfa a les xarxes socials.

Afortunadament, aquest nou mètode de bellesa sembla bastant més inofensiu que altres tècniques que han vist la llum en els últims anys i s'han estès a través de les xarxes socials. En el cas del mewing, aquest mètode consisteix fonamentalment a col·locar la llengua en una determinada posició amb l'objectiu de modificar la nostra mandíbula per esmolar el nostre rostre i que aquest resulti més atractiu. Fonamentalment es tracta d'unir els llavis, alinear els arcs dentals i aplanar la llengua contra el paladar, aconseguint d'aquesta manera una mandíbula més esmolada. Encara que en les xarxes socials són moltes les dones que ho han provat, en realitat es tracta d'una tècnica més aviat pensada per als homes. El mewing va néixer el 2012, quan l'ortodoncista Mike Mew, d'on procedeix el terme que dona nom a aquesta nova tècnica, va començar a difondre els suposats beneficis que aporta, entre ells respirar millor, alleujar el dolor en els músculs de la mandíbula, contribuir a redefinir la nostra forma maxil·lar i alinear el maxil·lar superior amb l'inferior. Els defensors d'aquesta tècnica asseguren que els resultats no sols són temporals en el temps, mentre mantenim la postura lingual indicada, sinó que asseguren que si es repeteix en el temps aquesta acció podem acabar modificant la nostra forma maxil·lar. Encara que aquest mètode no és nou, és ara quan ha aconseguit una especial rellevància, ja que s'ha popularitzat a les xarxes socials. Un dels defensors més ferris de la tècnica és el youtuber Astro Sky, autor de multitud de vídeos en els quals mostra la tècnica i com la seva aplicació ha modificat el seu rostre. A més de les creacions d'Astro Sky, són incomptables els vídeos i tutorials que expliquen com hem de col·locar la llengua per aconseguir els resultats desitjats.