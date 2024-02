A més dels looks imponents amb què actrius i actors van desfilar i enlluernar entre flaixos i focus i de la presència de cares conegudes de la política i del món de l'art, la catifa vermella dels Premis Goya 2024, que es va retransmetre a través del canal de YouTube de RTVE, ha estat notícia per un altre fet: l'estil hipernatural, atrevit i políticament incorrecte (per a molts, groller i inapropiat) que va adoptar la presentadora de l'acte, Inés Hernand, comunicadora i humorista a qui RTVE ha confiat darrerament molts dels seus projectes: des de la presentació de les semifinals del Benidorm Fest (on va ser molt aplaudida) fins al programa 'No sé de que me hablas' juntament amb Mercedes Milá.

La queixa del Consell d'Informatius de RTVE

L'actitud i algunes de les frases que va deixar Hernand durant la presentació de la catifa vermella han causat tanta polèmica a les xarxes socials que el Consell d'Informatius de RTVE ha censurat la seva feina en un dur comunicat on assegura que "no tot s'hi val". El que més ha molestat a aquesta associació ha estat el "to i el contingut" que va utilitzar la presentadora davant de càmera.

"Per molt que es vulgui donar un to desenfadat, alternatiu i pensat per a un públic juvenil, creiem que qualsevol contingut que porti la marca de RTVE ha de complir amb els estàndards de qualitat i neutralitat recollits al llibre d'estil de RTVE i dins del marc de l'Estatut de la Informació", sosté el consell.

La resposta d'Inés Hernand

Per la seva banda, Inés Hernand no s'ha quedat en silenci davant les queixes. "Em dedico a l'entreteniment i, sincerament, m'alegro d'estar complint amb la meva funció", ha afirmat respecte a la polèmica.

Però, quins gestos i frases d'Inés Hernand són les que han causat tant rebuig entre els companys de cadena i alguns usuaris?

Els 5 gestos i frases d'Inés Hernand més criticats:

1. "M'he tirat un rot" (i també gasos i "una mica de pipí")

La naturalitat amb què la presentadora es va tirar un rot davant del micròfon ("M'he tirat un rot amb so profund perquè l'havia de fer fora") i la confessió que necessitava expulsar "un gas" (frase que va repetir fins a dues vegades), suposadament, pels nervis del directe, han estat titllats de grollers i fora de lloc. També va sorprendre el seu: "Nois, crec que m'he fet una mica de pipí a sobre, no és broma", frase que a parer d'espectadors va ser "innecessària".

2. "N'estic fins al cony"

El vocabulari emprat per la presentadora també ha aixecat polseguera. Entre altres coses, Inés Hernand va deixar anar uns quants 'joder', 'cony' i va assegurar estava fins a aquesta part del cos després de cinc hores de directe.

3. Bipolar amb Pedro Sánchez: de pilota a l'insult

"Si ve Perro, l'aturo; si ve Perro Sánchez, l'aturo", va cridar en un moment utilitzant un sobrenom molt utilitzat pels detractors del president del Govern. Després, en canvi, li va llançar flors: "Presi, ets una icona, presi, t'estimem".

4. El tracte que va donar a 'La Societat de la Neu'

Tot i que per a molts, Hernand va mostrar massa el seu favoritisme per a 'La Societat de la Neu', d'Antonio Bayona, per davant d'altres pel·lícules nominades (no parava de preguntar als assistents sobre aquest film de supervivència) també hi va haver un moment en què va deixar de referir-se a la pel·lícula de Juan Antonio Bayona pel seu títol i va començar a citar-la com "la pel·lícula dels caníbals".

5. El seu lleig a Silvia Abascal (i la seva confusió entre María León i la seva 'repre')

Inés Hernand també va fer algunes preguntes a Silvia Abascal quan aquesta va desfilar per la catifa vermella i li va dir que estava molt maca. No obstant això, tan aviat com l'actriu es va girar, va confessar que no recordava el seu nom ni qui era. Tampoc va semblar estar molt encertada en un altre moment quan va confondre la representant de María León amb l'actriu.