Una batuda antidroga del més surrealista ha tingut lloc al Perú durant la jornada de Sant Valentí. Un policia sorprenia dues dones, acusades de tràfic de drogues, sota la disfressa d'os amorós. Un parany que va suposar una preparació digna de Carnaval.

En aquest cas, la data de l'amor va resultar l'excusa perfecta perquè la Policia Nacional del Perú (PNP) portés a terme aquest pintoresc pla, que han batejat com “L'osset de l'amor per la seguretat”.

Al districte de San Martín de Porres, a plena llum del 14 de febrer, un grup de la PNP s'organitzava al voltant de la casa de l'acusada. Per no aixecar cap sospita, tots i cadascun dels col·laboradors portava la seva pròpia disfressa.

Les claus de l'operació

L'operació "L'osset de l'amor per la seguretat" va ser, malgrat còmica, planejada amb tota mena de detalls. I és que la unitat de policies eren els membres del Grup Terna, la unitat d'intel·ligència tàctica operativa urbana més coneguda com l'Esquadró Verd.

1. En primer lloc, els agents es van desplaçar fins a la casa on suposadament s'emmagatzemaven substàncies il·legals. Un sol agent es va enfrontar, cara a cara, amb l'acusada. . Els altres esperaven als voltants, preparats per intervenir.

2. La part més important del pla: anar d'incògnit. El policia principal, qui hauria de reduir la sospitosa, es va plantar amb una disfressa d'“os amorós”, ideal per al dia dels enamorats. Per completar la roba portava amb si un cartell on es podia llegir: “Ets la meva raó per somriure”.

3. Els altres agents desplegaven la seva creativitat: un simulava ser un electricista; un altre emulava treballar per al Servei d'Aigua Potable; també hi va haver un suposat repartidor a domicili; infermeres; i fins i tot un es va fer passar per una persona sense llar i un altre per boig. "Som especialistes en aquest tipus de casos", va explicar l'agent principal a TV Perú.

"Perú":



Porque un policía se disfrazó de un oso gigante en San Valentín para detener a una mujer.pic.twitter.com/cIFDyMKZpV — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) 15 de febrero de 2024

Com ha acabat tot?

La sospitosa va obrir la porta, com si res, al fals os amorós. El que podria haver estat un admirador secret es va convertir en el pitjor malson: l'agent es va abalançar per reduir-la i procedir així a la detenció.

Abans d'abandonar l'escena, l'Esquadró Verd va investigar l'interior de l'habitatge, on van trobar una bossa blanca plena d'estupefaents sota el matalàs i nombrosos paquets amb droga sota una rajola trencada.

L'operació va resultar no amb una sinó amb dues detingudes: els agents també es van emportar la filla de la sospitosa principal, qui hi hauria col·laborat.