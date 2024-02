Al videoclip del nou tema de Selena Gomez, "Love on", hi ha un convidat bagenc. A la producció del tema que podria ser la targeta de presentació d'un possible nou disc, s'hi pot veure com la cantant nord-americana recrea la pintura "Jove decadent. Després del ball (1899)" de l'autor barceloní modernista Ramon Casas (1966-1932), que s'exposa al Museu de Montserrat.

22 són els segons que triga a aparèixer l'obra al videoclip. En primer pla, les càmeres enfoquen una reproducció de l'obra de Casas, per segons després, obrir el pla i mostrar la cantant en un sofà posant de la mateixa forma que ho fa la protagonista de la pintura, la model parisenca Madeleine Bisguillaume. Gomez, vestida de negre i amb una llibreta groga a la mà, s'estira en un sofà verd, amb una postura despreocupada i amb la mirada perduda, tot plegat, imitant la jove de l'obra.

Casas va crear l'obra a París el 1899 i representa la joventut del moment, moderna, cosmopolita, elegant i amb molta més llibertat que generacions anteriors. Coincidència o no, el videoclip, dirigit pel francès Greg Ohrel, mostra clares referències al país on va pintar-se el quadre exposat a Montserrat. Des de castells d'estil francès fins a alguna expressió en aquest idioma, fan que Gómez s'acosti encara més al context on Casas va crear un dels seus quadres més populars, que ara es troba al museu bagenc.

Un quadre del Museu de Montserrat protagonista del nou vídeo de Selena Gómez, «Love on», que s'estrena demà 23 de febrer: la cantant imita la «Jove decadent (Després del ball)» de Ramon Casas davant d'una reproducció del quadre.#MuseuMontserrat #RamonCasas pic.twitter.com/NZStzbvzoU — Museu de Montserrat (@MuseuMontserrat) 22 de febrero de 2024

Ramon Casas va presentar el quadre que ha servit d'inspiració a Gomez a Barcelona el novembre de 1899 en una exposició monogràfica de dibuixos originals seus i alguns olis per a la revista Pèl i Ploma. Tot i això, no va ser fins al 1982 que el col·leccionista Josep Sala i Ardiz, va donar-lo, juntament amb una gran col·lecció d'altres obres modernistes al Museu de Montserrat. En aquest sentit, l'aportació de Sala va ser clau per a la creació de la secció modernista al museu de l'emblemàtica muntanya, que acull milers de turistes cada any.

Selena Gomez, artista i empresaria

Selena Gomez va saltar a la fama gràcies a Disney, on va fer aparicions a "Hannah Montana" entre altres sèries i el 2007 va estrenar-ne la seva pròpia, "Los Magos de Waverly Place". 17 anys després, l'artista treballa en una seqüela de la sèrie produïda per ella mateixa i per l'actor i coprotagonista, David Henrie. Gomez també destaca per la seva aparició a la pantalla gran amb pel·lícules com "Los magos de Waverly Place: Vacaciones en el Caribe", "Monte Carlo", "Spring Breakers" o "Dias de lluvia en Nueva York" o en séries com "Solo asesinos en el edificio".

El seu èxit a Disney també la va portar a provar sort com a cantant, primer entonant els temes "Los Magos de Waverly Place" i, després, amb la seva pròpia banda, Selena Gomez & The Scene. El 2012, el grup va separar-se, i la jove va encetar la seva trajectòria com a artista en solitari. "Star Dance" (2013), "Revival" (2015) i "Rare" (2020) són, fins a la data, els seus àlbums d'estudi en solitari.

Tot plegat, li ha permès convertir-se en un referent també per a les marques. Gomez s'ha convertit en ambaixadora de diverses campanyes de reconegudes empreses del sector de la moda, la cosmètica o, fins i tot, l'alimentació. El 2019, la cantant nord-americana va decidir anar més enllà i crear la seva pròpia marca de maquillatge, Rare Beauty. Els productes del segell de Gómez van rebre una gran acceptació, sobretot a les xarxes, on les novetats de la marca acaben viralitzant-se en qüestió de dies un cop veuen la llum.