Vídeo | Els Mossos recuperen la bicicleta que li van robar a Miguel Induráin

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 27 i 28 de març dos homes de 18 anys i un menor d'edat com a presumptes autors dels delictes de robatori amb força a interior de vehicle, danys i resistència greu a l'autoritat. Els fets es remunten a la matinada del 18 de març a la Pineda, a Vila-seca, on es van produir dos robatoris amb força a interior de vehicle i danys a dos vehicles més, tots estacionats correctament a la mateixa zona, i trencant-los un vidre per accedir a l'interior. En un dels casos, d'una furgoneta van sostreure una bicicleta valorada en 6.500 euros que va resultar ser del ciclista Miguel Induráin. Arran de les gestions policials els mossos van poder identificar els presumptes autors, un d'ells amb diversos antecedents.

Una vegada identificats, els agents van detenir-los durant un dispositiu de prevenció a la zona de platja de la Pineda. Pels volts de les 22.30 hores del passat 27 de març els agents de paisà van veure dos homes que, amb actitud vigilant, portaven una bicicleta pel carrer Amadeu Vives. Ràpidament, els mossos es van identificar com a policies i, tot i que els dos individus van intentar fugir i van mostrar resistència, els agents els van interceptar i detenir. A més, en l’escorcoll els van intervenir una navalla. L'endemà de la detenció dels dos homes, els agents van fer la tercera detenció, en aquest cas d'un menor d'edat, que també va participar en els robatoris.

Aquest divendres, els mossos han lliurat la bicicleta sostreta al seu propietari. Induráin es trobava a la Pineda amb el seu equip per preparar la cursa Titan Desert Morocco 2024 que es disputarà entre el 28 d'abril i el 3 de maig. El dos detinguts majors d'edat van passar el 28 de març a disposició del jutjat de guàrdia de Tarragona mentre que el menor va ser posat a disposició de la fiscalia de menors.