El gest viral d'un agent de la Policia Nacional: toca el piano per tranquil·litzar una àvia a la qual havien intentat robar a València

El cos de la Policia Nacional rep una trucada per un intent de robatori en un habitatge de València. Dos agents del cos es desplacen fins al lloc dels fets i es troben la propietària, una dona de 84 anys envaïda pels nervis. Davant la situació, en César, un jove agent de 25 anys, troba una ràpida solució: tocar el piano que l'octogenària té al menjador per a tranquil·litzar-la.

La víctima va trucar la policia després de "sentir soroll a casa i veure un home, que va marxar quan el va descobrir", segons explica César a EFE. "Estava tan nerviosa que no ens volia obrir la porta. Al final, ho va fer però estava fatal, gairebé no s'aguantava de peu, i vam seure al sofà a parlar" afegeix. Va ser en aquell moment quan l'agent va veure el piano acústic que la dona tenia al menjador i va decidir tocar-lo amb l'objectiu de relaxar-la.

"Ja no toco mai; no he estudiat ni res, una cançó m'agrada i me l'aprenc. En veure el piano acústic vaig pensar que seria bonic perquè és diferent de l'electrònic i vaig començar a tocar diverses cançons", entre elles, el 'Vals d'Amélie' de Yann Tiersen i el 'Per a Elisa' de Beethoven.

Mentre César tocava el piano, el seu company Jorge, de 35 anys i amb el qual porta patrullant un any i mig, va començar a gravar-lo i a fer-li fotos amb el mòbil. "Va ser una cosa espontània, que ell toqués i que jo el gravés. Era un clip per als nostres companys, que som com una pinya, i vaig pensar que seria un bonic record. Algun el va enviar i es va fer viral", explica a EFE Jorge.

Quan va acabar de tocar, la dona s'havia tranquil·litzat. Com a mostra de gratitud cap al gest de l'agent, la dona va escriure una poesia "perquè va dir que estava inspirada" i es van fondre en una emotiva abraçada.