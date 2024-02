Una quarantena de tractors de pagesos de la Cerdanya han obligat aquest divendres a la tarda a tallar per seguretat durant uns tres quarts d'hora el túnel del Cadí. Els tractors han iniciat la marxa des de la boca nord del túnel i han enfilat en dues columnes cap a Alp i cap a Bellver. Des d'allà preveien tornar a girar fins al túnel i tornar a repetir el recorregut, des d'on ja donarien la protesta per acabada. L'acció ha complicat la circulació de la carretera C-16, que els divendres ja acostuma a presentar retencions per l'afluència de conductors que pugen cap a destinacions de muntanya. Aquesta tractorada se suma a la que avui hi ha hagut a la C-14, que també ha complicat el trànsit entre Tàrrega i Guissona.

La convocatòria de la C-14 s'ha fet a través de whatsapp i ha sortit de la capital de l'Urgell a primera hora de la tarda per posar de manifest el malestar del sector aprofitant que hi ha l'operació sortida cap a la muntanya pel cap de setmana de Carnaval. Ràpidament s'han format retencions de tres quilòmetres entre Solivella i Montblanc (Conca de Barberà) i, més al nord, cinc quilòmetres més entre Ponts i Oliola (Noguera), cap a l'Alt Urgell i Andorra. D'aquesta manera, els pagesos tanquen una setmana que ha estat històrica pel volum i la participació a les mobilitzacions que van començar dimarts a l'A-2 a Fondarella i van continuar dimecres amb una tractorada cap a Barcelona. A l'Urgell les reclamacions passen pels problemes que provoca la plaga de conills però també s'hi sumen altres de col·lectives com l'excés de burocràcia o uns preus justos. Les principals vies afectades a les 20 h eren: C-162: retencions a Urús

C-14: tallada a Bassella

C-14: retencions a Solivella, Tàrrega, Ponts-Vilanova de l’Aguda

C-13: retencions a Castell de Mur i Salàs de Pallars

N-260: retencions a Gerri de la Sal

N-230: retencions a Pont de Suert ℹ En previsió de mobilitzacions des de la C-16 al túnel del Cadí fins a l’N-260 a Bellver de Cerdanya, es recomana alternativa per la C-17+N-260 per accedir a la Cerdanya pic.twitter.com/ndn8TmHtRk — Trànsit (@transit) 9 de febrero de 2024