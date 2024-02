La circulació a la C-55 ha quedat tallada aquest migdia entre Olesa de Montserrat i Abrera per un accident. Segons les primeres informacions del Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït al voltant de 2/4 de 3 de la tarda i s'han vist implicats dos vehicles. No consta que hi hagi ferits de gravetat.

A causa de l'accident, s'ha tallat la via en tots dos sentits de la marxa entre els quilòmetres 3 i 0 fins a aproximadament 1/4 de 4 de la tarda, quan ha quedat reoberta. Durant aquest temps, s'han registrat fins a 4,5 quilòmetres de cues en ambdós sentits. Així mateix, la sortida des de l'A-2 cap a la C-55 també ha quedat tallada i s'han acumulat dos quilòmetres de cua en sentit Lleida.