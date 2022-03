La població de Solsona s'ha mobilitzat de forma massiva per participar en la recollida de productes de primera necessitat i primers auxilis per enviar a Ucraïna a causa la crisi que pateix aquest país. Per això, el consistori ha demanat a la població que s'ajusti als materials que s'han demanat i que no portin aliments, ja que des de Guissona, l'indret on se centralitza la campanya, no es poden fer arribar.

Aquest dimecres una primera furgoneta ha sortit de la ciutat plena de material fins al punt de recollida de Guissona. De moment, es pot continuar col·laborant fins a almenys aquest divendres a la tarda. El consistori ha afirmat que estan oberts a recollir sacs de dormir (calents o gruixuts), roba de llit, mantes, màrfegues, piles de qualitat i cinta americana. També fa falta material sanitari, com pomades o gels per a cremades; aigua oxigenada; povidona iodada (Betadine o similar); guants sanitaris, benes (10x15 cm o 15x5 cm), gases, esparadrap i analgèsics (paracetamol). Una desena de poblacions del Bages se sumen a la recollida que fa Sant Joan A l’ajuntament i a la biblioteca Des de dimarts a Solsona hi ha habilitats dos punts de recollida: els matins, de dos quarts de nou a dos quarts de tres a l’ajuntament i les tardes, de quatre a vuit del vespre, a la Biblioteca Carles Morató. La setmana vinent es valorarà com continuar la campanya. La residència Hospital Pere Màrtir Colomés hi col·labora mitjançant capses de cartó. Col·laboracions econòmiques Pel que fa a les col·laboracions econòmiques, el consistori aconsella a la població que canalitzi els donatius a través d’entitats oficials. Entre d’altres, es pot fer mitjançant Creu Roja o Farmacéuticos Mundi. Així mateix, es recomana contactar amb Creu Roja del Solsonès per a assessorament i acompanyament en els tràmits d’asil o protecció internacional a persones que es trobin a la comarca. Es pot fer al telèfon 973480652, o bé per correu electrònic a nuria.barcons@creuroja.org.