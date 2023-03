El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dimarts la declaració d'excepcionalitat per sequera hidrològica al sistema Ter-Llobregat i a l'aqüífer Fluvià-Muga, que afecta més de 200 municipis, 35 dels quals es troben a les comarques de l'àmbit del Regió7.

MUNICIPIS AFECTATS DE LA REGIÓ CENTRAL

Els municipis de les comarques de la regió central que es veuran afectats per les noves mesures són els següents:

Del Bages, els municipis que entren en excepcionalitat són Balsareny, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, Castellnou de Bages, Fonollosa, Manresa, Navarcles, Navàs, Rajadell, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor, Súria i el Pont de Vilomara i Rocafort.

Al Berguedà, els municipis afectats per les noves mesures són l'Espunyola, Montclar, Montmajor, Puig-reig i Viver i Serrateix.

Set municipis del Solsonès hauran d'aplicar restriccions. Aquests són: Clariana de Cardener, Navès, Olius, Pinós, Riner, Solsona.

De l'Anoia, hi ha quatre municipis afectats: El Bruc, Els Hostalets de Pierola, Masquefa i Piera.

Del Moianès, la Cerdanya i l'Alt Urgell, no n'hi ha cap.

La Generalitat ha habilitat un visor interactiu que permet saber en quin estat de sequera es troba el teu municipi. Consulta-ho aquí.

De les 18 zones en les quals està dividit el territori de les conques internes, dues segueixen en situació de normalitat, tres en prealerta, nou en alerta i quatre en excepcionalitat, que són els embassaments del Llobregat, del Ter, sistema Ter-Llobregat i aqüífer del Fluvià-Muga. Són 224 municipis en situació d’excepcionalitat, de 15 comarques, i prop de 6 milions d'habitants.

LES RESTRICCIONS

La mesura implica limitar el consum d’aigua per persona a 230 litres per dia (la mitjana són 117), tot i que no hi haurà controls a cada casa per garantir que no se sobrepassa aquest límit.

Més enllà dels canvis d’hàbits que busquen també aquestes mesures (com evitar els banys o les dutxes llargues), sí que hi ha prohibicions concretes. Per exemple, les persones que tinguin piscina no podran omplir-la i els agricultors passen a tenir limitat el consum d’aigua al 40% (abans era del 15%). La restricció en la indústria arriba al 15% (fins ara era del 5).

També es prohibeix el reg de zones verdes, públiques i privades -només es permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores- i la neteja de carrers amb aigua potable.

PER QUÈ S'APLIQUEN AQUESTES MESURES?

El Govern va reunir dimarts passat la Comissió Interdepartamental de Sequera en constatar l'empitjorament de la situació de les reserves per la manca acumulada de pluges i la necessitat d’adoptar canvis per garantir l'abastament d'aigua. La decisió s’ha pres a causa de com estan les conques internes que proveeixen Barcelona, Girona i múltiples municipis a tot Catalunya, només estan a un 28% de la seva capacitat. Però l’alerta no només serveix per combatre contra l’excessiu ús d’aigua per posar remei a la sequera, sinó que també implica una conscienciació als habitants sobre la quantitat d’aigua que gastem al dia a petites accions.

Així doncs, el Govern va anunciar que decretaria l'excepcionalitat en aquestes zones i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va aprovar la resolució que aquest dimarts es publica de forma oficial.