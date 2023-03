El Servei Català de Trànsit coordina fins diumenge amb els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals una campanya policial per combatre la velocitat excessiva.

Aquesta vigilància afecta tant l’àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com l’urbà.

A la campanya de controls de velocitat d’abril de l’any passat es van imposar en una setmana un total de 26.869 denúncies a tot Catalunya, de les quals 26.858 van ser administratives i 11 penals. Això vol dir que es van denunciar de mitjana 3.838 conductors cada dia per excés de velocitat.

El 2022, la velocitat inadequada va representar l'11,1% del total dels factors concurrents dels accidents amb víctimes en zona interurbana.

La velocitat excessiva pot tenir afectacions:

Des de Trànsit es recorda que l’increment de la velocitat augmenta la violència dels impactes en els sinistres viaris. Per exemple, una col·lisió a 50 km/h equivaldria a una caiguda des de 10 metres d’altura, mentre que tenir un accident a 160 km/h multiplica per deu la força del xoc i, per tant, les seves conseqüències.

També destaca que cal mantenir la distància de seguretat amb el cotxe del davant per parar a temps davant de qualsevol emergència. Alerten que en condicions normals, a 120 km/h es recorre la distància equivalent a un camp de futbol abans d’aturar un cotxe.

La distància necessària per aturar un vehicle s’obté sumant la distància de reacció més la distància de frenada. Per tant, la velocitat a la qual se circula influeix directament en aquestes variables i incrementa el risc de tenir un accident.