Dels 321 joves que la Diputació de Barcelona va atendre als seus centres SPOTT, especialitzats en addiccions, l’any passat, 203 ho van ser per consum de drogues (63,2%) i 118 (36,7%) pel mal ús de les pantalles. Des del 2016, el servei específic per atendre l’ús problemàtic de pantalles ubicat a Barcelona ha atès 216 usuaris de 12 a 21 anys. El perfil majoritari és un noi (81,6%) d’entre 14 i 15 anys, on l’abús principal és als videojocs, mentre que les noies (18,4%) ho són a les xarxes socials; amb presència de trastorn psiquiàtric (75%) i amb dificultats en el rendiment escolar.

Respecte a les addiccions a drogues, el perfil majoritari de casos tractats al Centre SPOTT és un noi (71%), de 16 a 17 anys, consumidor de cànnabis (96%) amb policonsum principalment de tabac i alcohol, amb un patró de consum diari i presència de trastorns psiquiàtrics (70%), que va iniciar el consum entre els 15 i els 18 anys (65%) i que també presenta dificultats en el rendiment escolar.

Tant en el perfil de drogues com de pantalles s’observa, per tant, un alt percentatge de patologies duals, és a dir, l’existència simultània d’un trastorn addictiu i un altre trastorn mental (Trastorns de l’Espectre Autista, Trastorn Dèficit Atenció o hiperactivitat, Trastorn Obsessiu, ansietat, depressió, etc.). I pel que fa a estudis, destaca un baix rendiment escolar (45%) i problemàtiques com absentisme, expulsions, repeticions i abandonament.

El cànnabis segueix sent la droga il·legal més consumida de forma diària i problemàtica (96% dels casos). Les substàncies tòxiques consumides simultàniament amb més freqüència segueixen sent el tabac i l’alcohol, i en manté un increment en el consum de tranquil·litzants, èxtasi i cocaïna. També s’han incrementat els intents autolítics (pensaments de mort o idees suïcides).

Així mateix, l’enquesta d’hàbits de salut a alumnes de quart de l’ESO de la Diputació de Barcelona apunta que un 57% ha vist pornografia, la meitat dels quals abans dels 12 anys. D’altra banda, les dades aportades des d’un estudi d’Unicef sobre l’impacte de la tecnologia en l’adolescència, mostren que un de cada tres fa un ús problemàtic d’internet i les xarxes socials; que l’edat mitjana del primer mòbil són els 11 anys i que el 95% tenen connexió a internet, així com que 6 de cada 10 adolescents dormen amb el mòbil i que 4 de cada 10 estan connectats per no sentir-se sols.

Tenint en compte aquests indicadors, la Diputació de Barcelona va aprovar una moció el novembre de 2023 que feia una crida al món local a incidir en el treball amb infants, adolescents, famílies, comunitat i el conjunt d’agents interpel·lats.

Un centre pioner

El Centre SPOTT, amb seu al carrer de Sant Honorat, 5 de Barcelona, va ser el primer centre d’atenció a les drogodependències de tot l’Estat i va iniciar la seva activitat fa més de 40 anys. Des de l’any 2005, s’hi ha potenciat l’atenció a adolescents i joves, deixant de prestar altres serveis que ja estan coberts per la xarxa de drogodependències de la Generalitat de Catalunya. L’any 2015 es va impulsar la descentralització del servei per donar resposta en l’àmbit de menors amb consum de drogues i les seves famílies en el territori. Actualment, hi ha centres SPOTT a les comarques del Berguedà, Anoia, Osona i Vallès Oriental. A partir del 2016, va incorporar la prevenció i intervenció en addiccions a les pantalles per adolescents, joves i les seves famílies, una realitat en creixement.

A l’àmbit de la província de Barcelona, el Centre SPOTT dona suport i assessorament als ens locals en matèria d’addiccions, ajudant a la realització de gairebé un centenar de plans i protocols des de 2011.

La Diputació també ofereix als municipis altres recursos com l’exposició per a la prevenció del consum de drogues «Controles?» o «Dona la volta a l’alcohol»; ofereix formació tècnica a professionals municipals i organitza tallers per a famílies d’habilitats educatives en el bon ús de les pantalles, entre d’altres.