Com ja és habitual, nombroses poblacions de les comarques centrals opten per celebrar la festa de Carnestoltes una setmana després de l’habitual. És el cas de Moià, que enguany dona una embranzida a la seva festa, amb la incorporació d’un concurs de disfresses, canvis en el recorregut i el final de festa al pavelló. Entre els Carnavals tardans més carismàtics, també hi ha els d’Avinyó i Gironella, que avui viuen el plat fort, però en total hi ha una desena de poblacions que traslladen la gresca a aquest cap de setmana.

Cada cop són més les localitats que han deixat les dates oficials per als grans Carnavals, com els de Sallent i Solsona, i celebren la festa un cop entrada la Quaresma. Entre els més veterans hi ha el de Moià, que aquest any arriba renovat. La festa, que comptarà amb la participació de més d’una vintena de comparses, farà enguany el Primer Concurs de Carnestoltes «per tal de potenciar la creativitat i la qualitat en la festa», asseguren des del consistori. El concurs tindrà un jurat d’experts, que estarà situat a la plaça Major, i el vot popular del públic a través d’una aplicació.

La festa, que també canvia de recorregut, començarà a les 6 de la tarda amb la mostra de comparses i, a 2/4 de 7, arrencarà la rua de disfresses des del carrer Gregorio Marañón en direcció al pavelló municipal. En aquesta ocasió, el Carnestoltes de Moià també incorpora un sopar popular, que organitza la Casa d'Andalusia, i tot seguit es farà el lliurament de premis del concurs. A partir de les 11 de la nit, tindrà lloc la festa final amb La Masovera Barbuda i DJ Alsuba, que s’ha traslladat de les Faixes al pavelló. Com és habitual, en el marc del Carnestoltes, l'Ajuntament promou una campanya de civisme que enguany se centra en el col·lectiu jove i la seva visió de la festa.

Un dels Carnestoltes tardans per excel·lència, per la seva veterania, és el d’Avinyó. Els actes, que ja van arrencar ahir, viuran avui el seu plat fort a les 5 de la tarda amb la rua de disfresses, amb inici i final a la plaça Major. Al vespre, a la sala polivalent, hi haurà sopar popular i ball amb l’actuació de La Mijanit, PD Oscar Nadal i DDDJ. Els actes es tancaran diumenge a la tarda amb l’enterrament de la sardina, que inclourà una rua mortuòria i un espectacle de final de festa amb la companyia Tal Palo, a la plaça Major.

Una altra de les festes de referència és la de Gironella, que preveu reunir uns 700 participants en la rua d’aquesta tarda. Una vintena de comparses s’han inscrit a la cercavila que, com a novetat, sortirà de la plaça Pi i Margall, a les 5 de la tarda, en comptes d'arrencar des de la plaça de l'Estació. Una altra novetat és la incorporació del vot popular al concurs de disfresses que repartirà un total de 1.750 euros. L’entrega de premis es farà a 2/4 de 9 del vespre a la plaça de l’Estació i a 2/4 d’11 de la nit, correbars pel centre de Gironella. A partir de 2/4 d’1 de la matinada, hi haurà festa a l’Espai el Blat amb el grup de versions femení Les Coco, Dj Capde i Karnales Sound.

Sant Fruitós de Bages acull també avui, a partir de les 5 de la tarda, la rua familiar i jove pels carrers del poble, amenitzada per la xaranga Bandtorrats i la batukada Shangó. El recorregut començarà a la plaça Alfred Figueras i després de recórrer diferents punts del municipi acabarà al pavelló municipal, on a les 7 de la tarda es farà el Carnestoltes Show, amb l’entrega de premis i concert familiar amb Banda Neon. La festa continuarà a la mitjanit amb el concert jove amb DJ Creus i una sessió de DJ Arzzett.

Un altre dels municipis bagencs que celebra aquest cap de setmana la seva festa és Navarcles, amb l’anomenat Carnavarcles. La rua sortirà a les 6 de la tarda del carrer Pau Claris i acabarà al pavelló amb botifarrada i un concert. La festa, que organitza l’Ajuntament de Navarcles amb la col·laboració del Rebot, acabarà amb els DJ Xuri & Typhon.

El Carnestoltes Reganser de Navàs tampoc faltarà avui a la cita amb la cercavila que s’iniciarà a 2/4 de 5, a la plaça de l’Ajuntament, amb les Xarangues Bloco Sambara i Ämbitum, que amenitzaran la festa que recorrerà els carrers de la població amb la Reina Carnestoltes. En finalitzar la rua, a la plaça de l’Ajuntament, hi haurà berenar per a tots els assistents que vagin disfressats i el lliurament de premis de les comparses participants en el concurs. També hi haurà servei de bar a càrrec de l’entitat Fit Kid Navàs. Tot seguit, Jaume Barri serà l’encarregat d’animar la festa amb la seva música.

El municipi de Sant Salvador de Guardiola també ha reservat per avui la festa del Carnestoltes. A partir de les 5 de la tarda, es farà la tradicional rua que començarà a l'Avinguda Generalitat fins a arribar al Pavelló Municipal d'Esports. El showman Robert Gobern serà l'encarregat de posar la música i l'ambient festiu a la rua. Un cop arribats al Pavelló Municipal, els participants i espectadors podran gaudir de la desfilada de disfresses, on un jurat expert triarà les millors creacions i, tot seguit, hi haurà ball.

El Carnaval també és avui el protagonista a Monistrol de Montserrat. A les 5 de la tarda, a la plaça dels Països Catalans arrencarà la rua que anirà cap al carrer del Pla, el Passeig de la Canaleta i plaça de la Font Gran. A continuació, hi haurà animació familiar i entrega de premis. A les 11 de la nit, a la sala Joan Carles Amat, es farà la Carnaparty. Castellgalí també s’apunta a la festa tardana. Avui a 2/4 de 7 de la tarda, a la Plaça Catalunya, arrencarà la rua del Carnaval amb cercavila pels carrers del municipi. El final de festa serà al Pavelló d’Esports Municipal.

A la comarca de l’Anoia destaca el Carnaval de Calaf, amb la tradicional Festa del Pellofa. A partir de 2/4 de 5, des del Casal de Calaf i a ritme d'Urband Brass, començarà la rua i el concurs de carrosses i comparses que es desplaçarà fins a l'envelat on hi haurà El Pregó de les Reines Pellofa i l’entrega de premis. Al vespre, hi haurà el tradicional correbars i Ball de Disfresses amb Blu Versions, La Tribut i Dj. Diana BZN. Els actes estan organitzats per l'associació calafina La Polseguera amb l'Ajuntament de Calaf.

També hi ha festa a Òdena on, a les 5 de la tarda, hi haurà la lectura del pregó del Rei Carnestoltes i l’inici de la rua des del carrer Aurora. En arribar al Centre Cívic del Pla, animació a càrrec de la Gagantua Odonenca, mentre el jurat fa la deliberació dels premis.