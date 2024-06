La Baells continua sumant aigua i s’acosta al 50% de la seva capacitat

Les pluges d’aquest últim trimestre i el desgel de la neu acumulada al Pirineu continuen omplint els embassaments de les comarques centrals, que feia mesos que no assolien uns nivells tan elevats com els actuals. La Baells és el que ha tingut una progressió més important, fins al punt que en aquests tres darrers mesos ha doblat les reserves. Ahir, aquest embassament es trobava al 46,28 % de la seva capacitat, i si manté la tendència creixent d’aproximadament mig punt percentual diari, podria assolir la meitat de la seva capacitat aquesta mateixa setmana. El 22 de maig arribava al 42% i divendres ja se situava al 45%. Ara té més de 50 hm3 d’aigua i es continua omplint.

Els pantans de Sant Pons i la Llosa del Cavall, al Solsonès, no estan tan plens, però també estan assolint xifres rècord respecte a l’estat en què es trobaven aquests últims mesos. Sant Ponç superava ahir el 34% de la seva capacitat (amb més de 8 hm3), i la Llosa, amb 21,31 hm3 es troba a pràcticament un quart de la seva reserva total.

La Baells ha experimentat un fort creixement des del març (que és quan van començar les precipitacions abundants i més o menys continuades que s’estan produint aquesta primavera). Tant és així, que ha doblat la quantitat d’aigua que conté. L’1 de març, just abans de l’inici de les pluges, les reserves en aquest pantà eren de 21,4 hm3 respecte als 50,6 actuals, la qual cosa s’ha traduït en un percentatge que ha passat del 19,6% ara fa 3 mesos al 50,6% actual. Si mirem les dades a 1 de gener, encara hi ha més diferència perquè eren lleugerament superiors a les del març, amb 24,3 hm3 i 22,2 % de la capacitat.

En el cas de la Baells feia dos anys que no hi havia unes reserves tan elevades com les actuals. Ens hem de remuntar al juny del 2022, quan es trobava al 52,8% de la seva capacitat. Un mes després ja havia baixat al 43,7%, i l’estiu de l’any passat no arribava al 40%. Unes dades que contrasten amb les de fa 5 anys, amb 80 hm3 més que els que té ara, i en fa 10 s’acostava als 91 (en total n’hi caben 109).

La Llosa del Cavall i Sant Ponç també han tingut una evolució a l’alça, però no tan marcada com la Baells. Sant Ponç, l’estiu passat es trobava lleugerament per sobre que ara (al 40% el juliol i al 36,9% a l’agost), mentre que la Llosa, ha igualat els registres que tenia l’hivern del 2022-23, quan es trobava al voltant del 27% de la seva capacitat.

En el seu conjunt, les conques internes del Ter-Llobregat van acumulant aigua, i ahir arribaven al 31,03% de la seva capacitat. El pantà de Foix és qui té el percentatge més alt (del 69,1%), seguit de la Baells.

Subscriu-te per seguir llegint