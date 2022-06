El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que Catalunya està preparada per organitzar uns Jocs d'Hivern "en la seva globalitat" i que esperen una resposta del COE amb la màxima "urgència". El president de la Generalitat ha inaugurat aquest divendres la 33a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu. A la seva arribada, prop d'una desena de persones de la Plataforma Stop JJOO s'han concentrat a les portes del Palau d'Esports de la Seu d'Urgell i han rebut al president amb pancartes i proclames a favor d'aturar la candidatura. Durant el seu discurs, Aragonès ha explicat que el projecte olímpic és "sòlid" i "sostenible" i també l'ha qualificat "d'imbatible". Per tot plegat, vol una resposta "amb la màxima urgència" per tal de poder-lo presentar a la ciutadania "amb tot detall" per tal que aquesta el pugui valorar i avalar.

A preguntes dels assistents a les jornades, el president ha definit la feina conjunta amb el Comitè Olímpic Espanyol (COE) com una col·laboració "honesta" i ha recordat que correspon a aquest organisme presentar la candidatura. "Hi havia qui es pensava que qui posaria pals a les rodes i dificultats serien els independentistes catalans", ha afirmat Aragonès, que també ha dit que s'està treballant amb "màxima complicitat i lleialtat" i amb una actitud "responsable". Finalment, ha destacat que el Pirineu mereix "l'oportunitat" que representen els Jocs d'hivern.

El president també ha dit que el projecte olímpic encaixa dins el pla de desenvolupament de les comarques de muntanya i ha proposat donar forma a una "declaració dels Pirineus" on s'identifiquin les seves prioritats i s'actuï com a "compromís col·lectiu" més enllà dels partits del govern i les legislatures. Així, l'objectiu, ha detallat, seria arribar al 2030 amb una situació de desenvolupament econòmic i social en "millors condicions".

D'altra banda, en resposta a la inquietud pel trasllat d'empreses de Lleida a l'Aragó, ha explicat que el Govern preveu aprovar al voltant del mes d'octubre un nou reglament de facilitació d'activitat econòmica. Aquest instrument ha de permetre "designar projectes estratègics de país" on els tràmits es vegin reduïts i hi hagi la figura d'un tutor. En aquest sentit, veu aquest canvi legislatiu com a "element clau", tot afegint-hi una mirada "més descentralitzada" en temes urbanístics

El Quart Cinturó del Vallès

Per una altra banda, el president de la Generalitat ha titllat de "paraules" les propostes del govern espanyol sobre el Quart Cinturó del Vallès, que aquest divendres presenta la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. En aquest sentit, tot i que l'executiu de l'Estat ha informat que hi ha un acord amb la Generalitat i els ajuntaments de la zona en relació al futur de la carretera B-40, Aragonès ha assegurat que aquestes propostes "no estan sustentades en cap acord concret; per tant, de nou paraules", ha afirmat.

Aragonès ha afirmat que "el temps de les paraules ja ha passat" i que el Govern no pot "avalar" aquest tipus d'actuació perquè, ha insistit, el què es necessita són "certeses i que les inversions s'executin". En aquest sentit, considera que cal trobar "altres fórmules de gestió de les inversions de l'Estat" com ara, ha dit, "instruments compartits" a l'hora de la licitació de les inversions. Tot i això, ha assegurat que "hi ha un problema polític de fons i és que l'Estat està pensant de forma radial".