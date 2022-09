El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ha anunciat l’organització de cinc tallers de competències digitals, tots ells presencials i gratuïts, durant la pròxima tardor. Els tallers, amb una capactitat de vuit persones cada un, son «Mou-te pel mòbil», per aprendre a fer anar el telèfon intel·ligent, el qual es doblarà en dos sessions; «Fulls de càlcul», per aprendre a utilitzar aquesta eina en la gestió domèstica i personal; «Correspondència digital» i «Núvol». Les inscripcions als tallers s’han de formalitzar els pròxims dies 27 i 28 de setembre, a partir de les 9 del matí, a través del portal a Internet del servei municipal de tràmits. Els tallers començaran el dia tres d’octubre en horari de tarda excepte el de «Núvol» i un dels dos de «Mou-te pel mòbil», que es faran els matins. El Punt Òmnia és una institució que te com a centre d’activitat l’acostament de les noves tecnologies i la informació a tots els estrats de la societat.