L’Ajuntament de la Seu ha anunciat que el concert d’orgue que s’havia de celebrar aquest pròxim diumenge dia 4 de desembre a la sala Sant Domènec de la Seu s’ha cancel·lat per indisposició de la intèrpret i musicòloga que havia de tocar, Cristina Alís Raurich. Des del cosistori han recordat que aquest concert estava programat en el marc del XXIV Festival de Música de Tardor-Orgues de Ponent i del Pirineu 2022, i que enguany havia se celebrava de manera excepcional a la sala Sant Domènec de la capital alt urgellenca en comptes de la catedral de Santa Maria d’Urgell, edifici que acull any rere any un dels concerts d’aquest festivalperquè l’orgue del temple s’està reparant. Cristina Alís Raurich és especialista en instruments medievals de tecla de l’Edat Mitjana, toca amb un orgue medieval del segle XIII, única reconstrucció que hi ha al món que va construir-li el lutier Walter Chinaglia.