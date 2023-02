L’Espai Municipal d’Art de la Seu d’Urgell ha organitzat per dissabte 25 de febrer un taller d’introducció a la tècnica de cocció ceràmica Pit Firing a càrrec de la ceramista Ondina Oliva. Segons ha explicat l’Ajuntament alt-urgellenc, la ceramista especialitzada en cuites de llenya i cuites experimentals «conduirà els participants del taller en aquesta tècnica que no té mides ni receptes, però on el seu aprenentatge ajudarà a aconseguir un bon resultat final». El Pit Firing, nom que es podria traduir com «la cocció en un forat» perquè es crea la peça de ceràmica a partir del farciment d’un trau, «és una de les formes de cocció mes arcaiques que existeixen. És molt utilitzada, per ceramistes de tot el món i per les possibilitats estètiques que aporta», segons han explicat de l’Espai Municipal d’Art. Les inscripcions a l’activitat estan obertes i es poden formalitzar a la recepció del centre cultural Les Monges.