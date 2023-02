Un enginyer de la Seu d’Urgell ha posat en marxa una empresa que uneix robòtica, drons i càmeres tèrmiques per oferir nous serveis al territori de recerca de persones, animals de companyia o bestiar del sector de la ramaderia. L’impulsor d’«Aurobòtics» és Marc Llobera, un professor de Tecnologia de l’institut la Valira de la Seu i enginyer tècnic industrial que ha participat en diversos esdeveniments i accions locals com ara la Comunitat Maker de l’Alt Urgell, les Jornades per a l’Excel·lència d’Esterri d’Àneu o la Mobile Week.

El mateix Llovera ha explciat que Aurobotics neix «amb la voluntat de contribuir significativament al desenvolupament del Pirineu» amb una empresa que s’especialitza en «la recerca de persones, ramaderia o mascotes perdudes utilitzant drons amb càmera tèrmica ens permet operar en terrenys abruptes, fins i tot en horari nocturn amb visibilitat zero a ull nu. O per exemple realitzar inspeccions d’instal·lacions solars sense la necessitat que un operari s’enfili a la teulada». En aquest sentit, Llovera ha remarcat que «el més difícil és oferir un servei que pot ser que a dia d’avui encara no existeixi com a tal i, per tant, els nostres clients potencials desconeixen que ho podem arribar a fer». L’enginyer i professor ha considerat que «les solucions basades en la robòtica i l’enginyeria que proposa Aurobotics surten dels estàndards als que podem estar habituats». Igualment, la tècnica que utilitza obre nous camps de desenvolupament: «la fotogrametria ens permet difondre el nostre patrimoni en 3D o crear-ne càpsules del temps, mapejar zones forestals o aqüífers i col·laborar en la seva sostenibilitat a llarg termini. Endinsar-nos en la realitat virtual i el metavers ens permet que persones amb dificultats motrius puguin viure la sensació de fer un cim en 360 graus».