L’Estat espanyol i Andorra han acordat iniciar els treballs per establir una nova interconnexió elèctrica internacional, ja contemplada a la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica del Principat 2021-26. Entre els diversos objectius del document hi figura el reforçament de les infraestructures existents i la promoció de noves instal·lacions que permetin avançar en el camí de la transició ecològica, garantint el subministrament i tenint com a màximes prioritats la protecció del medi ambient i l’eficiència econòmica del sistema elèctric. La nova interconnexió ha de permetre incrementar la capacitat d’intercanvi entre els sistemes elèctrics i poder alimentar les creixents demandes esperades al sistema andorrà. La posada en marxa de la interconnexió comportarà el desplegament d’un nou doble circuit a 220kV des d’Adrall, a Ribera d’Urgellet (Alt Urgell), a la frontera amb Andorra, l’ampliació de la subestació d’Adrall, així com el posterior desmantellament de l’actual línia de 110kV. Aquest treball serà desenvolupat sota la coordinació dels respectius operadors de transport de la xarxa elèctrica, Xarxa Elèctrica d’Espanya (REE) i Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA).