La XXXIV Baixada de Raiers de Coll de Nargó d'aquest dissabte ha estat una jornada especial, ja que és la primera des que aquesta festa va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco el desembre de l'any passat. A més, la baixada ha estrenat canvi de data i s'ha celebrat a la primavera amb l'objectiu d'assegurar-se un cabal al riu Segre que fos el més adequat possible. Finalment, el volum d'aigua no ha estat el millor, però sí suficient per completar el recorregut, que s'ha ampliat i ha atret centenars de persones a l'arribada als Clops de Fígols (Alt Urgell).

"Estem molt sorpresos, és una de les baixades amb més participació i ha funcionat molt bé" ha valorat Àlex Ferré, president dels raiers de Coll de Nargó. "No ens acabem de creure que l'antic ofici dels nostres padrins sigui ara de tota la humanitat", ha expressat Ferré en referència al Patrimoni de la Humanitat. Una circumstància que, sumada a la celebració per Setmana Santa, un recorregut més llarg i el bon temps, han cridat l'atenció de centenars de persones que s'han apropat als Clops de Fígols per animar els Raiers a la seva arribada.

"A l'estiu no teníem aigua suficient per garantir la tradició i malgrat que avui no hem tingut el millor cabal, és més que probable que la festa quedi fixada en aquestes dates a partir d'ara", ha conclòs Ferré després d'arribar amb el seu rai.

En aquest sentit, la baixada ha ampliat enguany el seu recorregut per oferir al públic més espais i temps per gaudir-la. Així, un dels rais ha sortit des del pont de la Palanca i ha completat un recorregut d'uns 2 km pel riu Segre fins a arribar als Clops de Fígols. Per la seva banda, el segon rai ha realitzat un trajecte més curt, de 500 metres, per la mateixa zona on ha arribat el primer.

A la seva arribada, dos dels raiers que han participat en la festa, Xavier Palomino i Laia Ferré Marot han valorat positivament la jornada. "Era un prova-error i ha anat molt bé", ha manifestat Palomino. Per la seva banda, Ferré Marot ha remarcat que a l'estiu s'estaven quedant sense aigua i que fer-ho durant la Setmana Santa els ha permès allargar el recorregut d'almenys d'un dels rais. "Ara ja sabem que, si el riu manté les condicions, podrem tornar a baixar en aquestes dates i amb més públic", tot i que "amb l'aigua més freda" ha somrigut. "Ha sigut una bona aposta" han coincidit Palomino i Ferré.

Un dels raiers més joves que ha participat de la festa és Bernat Peytivi, de 18 anys i que hi participa des d'en fa set. "Ajudo a fer els rais des de petit i sempre m'ha agradat. Ho feien els nostres padrins i avantpassats i crec que s'ha de continuar fent pel bé del poble i nostre", ha conclòs.

Posteriorment a la baixada, els raiers han dut a terme una ofrena floral al monument de la dona del raier i un dinar popular a la plaça de l’Ajuntament de Coll de Nargó.