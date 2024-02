L’accés a peu o en bicicleta a la Seu d’Urgell per l’oest prendrà una nova dimensió en els pròxims mesos amb la construcció d’un pont paral·lel al de la carretera N-260.

Segons ha informat l’Ajuntament de la Seu, aquesta obra «és una de les últimes programades en el pla Camina Pirineus, que compta amb la implicació de la totalitat dels dinou municipis de l’Alt Urgell i que vol posicionar la comarca com a referent del senderisme al Pirineu». Així, la passera d’entrada a la capital alt-urgellenca «n’és una de les actuacions més visibles i emblemàtiques de cara a donar a conèixer la nova oferta», tal com ha remarcat el mateix consistori. A banda d’aquest component promocional, el nou pont paral·lel a la carretera també servirà per millorar i facilitar la connexió entre els nuclis de la Seu i Castellciutat a peu o en bicicleta. En els últims dies les obres de construcció del pont han encarat una nova fase, per la qual cosa ha obligat els seus responsables a tallar la carretera N-260 durant la nit.

La passarel·la, que salva el pas del riu Valira a la seva entrada a la Seu, es va començar a construir el mes d’octubre com una de les actuacions estrella del programa Camina Pirineus. Aquest programa, que ha comptat amb el suport econòmic dels fons europeus al desenvolupament rural FEDER, ha possibilitat actuar en mil quilòmetres de camins i senders de l’Alt Urgell. Les actuacions han consistit en la recuperació dels passos, el desbrossament, la senyalització i en alguns punts la instal·lació de plafons i miradors sobre el paisatge amb l’objectiu de fomentar la descoberta del territori a peu o en bicicleta.