La Policia Nacional ha detingut un veí de la Seu d'Urgell, per trencar una mesura cautelar de prohibició d'aproximació a la persona a qui havia atracat amb violència uns dies abans. Els fets estan relacionats amb el robatori amb violència comès en un cèntric carrer de la capital de l'Alt Urgell el dia 31 de gener passat, quan el jove es va abalançar sobre la víctima, una dona d'edat avançada, per arrabassar-li la bossa. La víctima, que va caure a terra a causa de la forta empenta de l'autor, va patir un cop violent i va haver de ser assistida a l'Hospital de la Seu d'Urgell amb el resultat d'una fractura d'espatlla.

Després d'aquests fets, el noi va quedar en llibertat amb la imposició d'una mesura cautelar que li prohibia aproximar-se a menys de 500 metres del domicili de la víctima.

L'agressor de l'atracament va ser sorprès per dos agents de paisà trencant la mesura cautelar. Aquesta mesura va ser trencada dissabte passat, quan agents de policia nacional de paisà que es trobaven de servei a la zona centre de la localitat van verificar com aquesta persona era dins de l'àrea d'exclusió dictada per l'Autoritat Judicial amb el propòsit de protegir la víctima.

El detingut, de 25 anys, compta amb un historial delictiu amb nombrosos antecedents per robatoris amb violència, furts i robatoris amb força.