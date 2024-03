La Policia Nacional, en col·laboració amb la Policia andorrana i Policia Local de la Seu d’Urgell, han detingut un fugitiu buscat des de fa sis anys amb una condemna pendent per tràfic de drogues i robatoris.

Es tracta d'un home de 33 anys que va residir a Andorra entre el 1997 i el 2018, quan el Tribunal de Corts del país el va sentenciar a cinc anys i tres mesos de presó per diversos delictes. Entre ells, per la suposada venda continuada de cànnabis a menors d'edat, a més d'haver entrat a casa d'un conegut amb les claus d'aquest sense el seu consentiment i haver-li sostret dos televisors i un telèfon mòbil, que va vendre poc després. A més, se li havien imposat dues sancions penals per consum i possessió de marihuana.

Quan se'l va condemnar en ferm, l'home ja havia fugit i se li va imposar una ordre de detenció internacional, que es va difondre a través d'Interpol i que ara ha donat els seus fruits gràcies al treball conjunt dels tres cossos policials.

La Policia andorrana va informar que tenia indicis que el fugitiu s'amagava a la localitat de la Seu d'Urgell, on ha estat localitzat i detingut per la Policia Local del municipi.

L'Oficina Central Nacional d'Interpol d'Andorra es troba a l'espera que s'iniciï el procés a través del qual la justícia haurà de fer la demanda formal d'extradició per mitjà dels canals diplomàtics.