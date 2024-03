Arxiven la causa contra l'exalcalde de la Seu d'Urgell i l'expresident del Consell de l'Alt Urgell després de cinc anys

El jutjat d'Instrucció 2 de la Seu d'Urgell ha arxivat la causa contra l'exalcalde i la tercera tinent d'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla i Mireia Font; l'expresident del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Jesús Fierro, així com vuit persones més pels suposats delictes contra l'administració pública, prevaricació, malversació, frau contractual i negociació prohibida als funcionaris. L'arxivament es produeix després de cinc anys d'instrucció per "manca de fets delictius", han dit els tres principals acusats, que estan convençuts de "la motivació política" de la denúncia anònima que va propiciar la investigació i l'entrada de la Guàrdia Civil al consistori de la Seu i al Consell de l'Alt Urgell, el 29 de març de 2019.

Batalla, Fierro i Font han anunciat l'arxivament de la causa, davant de l'Ajuntament, on fa cinc anys, la Guàrdia Civil va entrar. Els fets de la investigació es van originar una setmana abans del referèndum del primer d'octubre de 2017, quan una o diverses persones van adreçar una denúncia anònima a anticorrupció. Tots tres estan convençuts que "darrere de tot plegat hi havia una clara intenció política".

Batalla Fierro i Font han defensat que s'ha provat que les acusacions són inexistents tal "com ja vam assegurar al principi de tot el procés". En aquest sentit, tots tres han convidat a les persones que van interposar la denúncia a "donar la cara públicament i demanar perdó".

Amb aquesta resolució judicial ferma, així com amb l'arxivament l'any 2020 de dues causes separades del cas, es demostra "que malgrat cinc anys d'espera amb quatre pròrrogues del termini per la investigació i quatre jutges diferents, unes acusacions tan greus i una investigació de 4.196 folis, l'actuació com a càrrecs públics ha estat honesta i transparent", han dit els denunciats.

La causa té el seu origen en una denúncia anònima i en la posterior querella de la Fiscalia, que va propiciar l'espectacular entrada de la Guàrdia Civil, tant a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell com al Consell de l'Alt Urgell, el 29 de març de 2019, just ara fa cinc anys.