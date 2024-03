Salut constitueix la taula per assumir plenament l’hospital a la Seu d’Urgell

El departament de Salut ha activat la taula de treball que ha de permetre traspassar els serveis de l’hospital de la Seu de l’actual fundació, participada pel Bisbat d’Urgell, a un ens totalment públic. Aquest tràmit ha de permetre al departament oferir els seus serveis amb total autonomia en el futur edifici de l’hospital que ja s’està construint.

En aquest escenari, el mateix departament ha anunciat que el conseller de Salut, Manel Balcells, participarà dimarts dia dos d’abril a les quatre de la tarda en la primera sessió de la Comissió de treball operativa per impulsar el traspàs de la gestió de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell a empresa pública, la qual se celebrarà al mateix hospital. En la reunió també hi serà present l’alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Joan Barrera. El conseller es reunirà amb l’equip directiu i signarà el llibre d’honor de l’organització, abans de l’inici de la Comissió.

En una de les seves últimes visites a la Seu, amb motiu de l’inici de les obres del futur hospital el gener de l’any passat, el mateix conseller va apuntar que, a parer seu, el traspàs de la Fundació Sant Hospital amb el Bisbat al departament de Salut es farà en una «transició tranquil·la». En aquest context, el Bisbat ja no participa en la direcció del centre per la impossibilitat d’assumir per convicció religiosa el servei d’avortament farmacològic que ofereix l’ens públic de la Generalitat.

L’Hospital de la Seu no tan sols dona servei als veïns de la ciutat i l’Alt Urgell sinó que també als molts pacients de la Cerdanya d’influència urgellenca com ara Montellà i Martinet, Lles, Prullans i Bellver.