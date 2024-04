Detecten un os a l'Alt Urgell després de 16 anys sense localitzar-ne cap

Per primer cop des del 2007, el Cos d'Agents Rurals van trobar aquest 2023 un indici d'os a l'Alt Urgell. Aquesta dada proporcionada pel Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru al Pirineu s'ha donat a conèixer aquest dilluns, que també ha confirmat que la població d'ossos al Pirineu continua creixent i que ja ha arribat als 83 exemplars (76 l'any 2022), 41 dels quals viuen a Catalunya.

L'os localitzat per primer cop a l'Alt Urgell es tracta del pas d'un exemplar d'aquest plantígrad des de fa anys, ja que l'anterior indici és del 2007. És una dada puntual que ha estat trobada en el terme municipal de Montferrer i Castellbó dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Probablement, es tracta d'un moviment d'algun dels exemplars coneguts i identificats a la comarca veïna del Pallars Sobirà. Durant el 2024 el Cos d'Agents Rurals farà seguiment de la zona per comprovar si es tracta d'un indici de moviment puntual o recurrent.

83 ossos al Pirineu

La població d'ossos al Pirineu continua creixent i arriba als 83 exemplars (76 l'any 2022). La xifra correspon al nombre mínim d'ossos detectats en un any i es revisa anualment. Es tracta de 37 femelles, 40 mascles i 6 individus de sexe no identificat. D'aquests, 43 són adults potencialment reproductors (26 femelles i 17 mascles), 24 subadults i 16 cries. Segons els càlculs elaborats pel Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru al Pirineu, s'estima que la taxa mitjana de creixement anual de la població d'os en els darrers quatre anys ha estat del 10,94%.

Una ossa amb cadells fotografiada el juny del 2023 a Tavascan, al Pallars Sobirà / ACN

Així mateix, l'àrea de distribució total s'estima en uns 7.100 km², fet que suposa un augment de 1.700 km² respecte al 2022 i de 600 km² respecte al 2021. S'estén al llarg de 230 quilòmetres d'est a oest, des del sud-oest del departament francès dels Pirineus Orientals fins al nord-est de Navarra. Aquest augment de la superfície és degut principalment a diversos moviments de dispersió d'ossos mascles subadults, en particular als extrems oest, est i sud de l'àrea de distribució. Des del 1996, la tendència general de la mida de l'àrea de distribució ha estat d'augment continuat, cosa que reflecteix àmpliament la tendència demogràfica de la població.

El seguiment poblacional de l'os es fonamenta en dues metodologies de cerca d'indicis de presència d'exemplars: la primera oportunista (danys, observacions, petjades, rastres i excrements) i la segona sistemàtica (operacions programades). El 2023, s'ha confirmat 1.731 indicis de presència a França (mostres de pèls: 33%; fotos i vídeos automàtics: 24%; depredacions sobre animals domèstics o ruscs: 21%; excrements: 12%; petjades i rastres: 5%; observacions visuals: 4%), 1.175 a Espanya (mostres de pèls: 45%; fotos i vídeos automàtics: 37%; observacions visuals: 6%,; excrements: 4%; depredacions: 4%; altres tipus: 4%) i 11 indicis a Andorra.

41 exemplars al Pirineu català

A Catalunya, es disposa de 281 paranys sistemàtics (càmeres fotogràfiques i trampes de pèl) per detectar la presència d'ossos, repartits en 103 quadrícules 4x4 quilòmetres i 12 quadrícules 8x8 quilòmetres. Durant el 2023 s'han realitzat 1.999 revisions dels paranys sistemàtics, de les quals 1.562 van ser negatives (78,14%) i 437 positives (21,86%).

Als Pirineus de Catalunya, amb tots els mètodes de seguiment combinats, s'han recollit 674 contactes d'os bru (437 sistemàtics i 237 oportunistes). Cada contacte pot generar un o més indicis d'os (1.107 en total en 2023). En total s'han recollit 502 mostres de pèl i s'han fet 384 fotografies o vídeos amb càmeres automàtiques. També s'han recollit dades de consumició d'aliments (7), depredacions (43), excrements (46), observacions (66), rastres i petjades (34) i altres (7).

Distribució per quadrícules UTM 10 x10 km de l'os bru als Pirineus, l'any 2023: àrea de distribució total de 7.100 km² (1.800 km² als Pirineus occidentals i 5.300 km² als Pirineus centrals) / ACN

Tot plegat, ha servit per identificar una població de 41 exemplars aquest 2023 a les comarques de l'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. Es tracta de 23 exemplars adults, 10 subadults i 8 cadells, dels quals 21 són mascles, 15 femelles i 5 cadells indeterminats dels quals no s'ha pogut esbrinar el sexe.

Tot aquest seguiment el duu a terme majorment el Cos d'Agents Rurals. Cal destacar que a finals d'any 2023 els Agents Rurals van localitzar el primer indici de què l'os es troba a l'Alt Urgell.

Hibernació més curta

És important destacar també que aquest hivern, a causa de les altes temperatures i la poca neu, la hibernació ha estat més breu i s'han tingut més indicis d'activitat en aquest període. Aquesta època coincideix amb la temporada de caça i l'os ha estat detectat per diversos caçadors en batudes. En tots els casos els caçadors han tingut una bona actitud han suspès la batuda i han alertat als Agents Rurals.

16 atacs d'os durant el 2023

El nombre d'atacs i depredacions a la ramaderia durant el 2023 en territori català ha estat de 16. Una xifra que es manté estable, tot i l'augment progressiu de la població d'ossos. En el cas de la ramaderia petita (ovelles i cabres) els atacs es van produir majoritàriament perquè els exemplars van quedar fora del tancat durant la nit per raons meteorològiques (boira) o per separar-se del ramat en recollir-lo.

En l'àmbit de l'apicultura també es realitzen tancaments d'assentaments apícoles en zones amb presència de l'os. L'any passat es van adherir a aquest programa una cinquantena d'assentaments.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ja fa anys que desenvolupa tot un seguit de mesures preventives de coexistència amb la ramaderia que es fonamenten en l'agrupament i vigilància dels ramats durant el dia i tancament dels ramats amb la vigilància i protecció mitjançant gossos de protecció durant la nit. El programa de prevenció de danys pretén donar una resposta efectiva als ramaders locals propietaris d'oví i cabrum que estan ubicats en zones de presència de l'os, susceptibles de patir atacs i depredacions. L'objectiu és possibilitar la coexistència entre la ramaderia extensiva de muntanya i l'os i reduir les interaccions entre aquests.

L'any passat hi va haver agrupacions de ramats a la Bonaigua, Isil, Tavascan-Estaron i Boldís. Les agrupacions compten amb la presència de pastors contractats pel Departament que s'encarreguen de la vigilància diürna. Durant el dia, el pastor surt a pasturar les ovelles i durant la nit les ovelles es tanquen en les pletes electrificades situades al costat del refugi on dorm el pastor. Així mateix, cada agrupació compta com a mínim amb la presència de dos gossos de protecció de ramats. El Departament destina a aquestes mesures un pressupost de 100.000 euros.

Aquestes dades s'han donat a conèixer durant el balanç anual de la població de l'os bru que realitza el Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru al Pirineu (GSTOP), on estan integrats el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Cos d'Agents Rurals del Departament d'Interior, el Conselh Generau d'Aran i els governs d'Andorra i França, l'Aragó i Navarra.