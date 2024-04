L'aeroport de la Seu d'Urgell creix amb nous hangars, un edifici d'oficines i més places de pàrquing

L’Aeroport d’Andorra – La Seu d’Urgell ha projectat 9 hangars als terrenys ubicats a la zona nord de la infraestructura, on també s’hi ha planificat un edifici d’oficines de 600 m2, un vertiport per a drons i un nou aparcament de vehicles. El planejament, concretament, preveu 3 hangars de grans dimensions, d’uns 1.200 m², i 6 hangars de dimensions mitjanes, d’uns 600 m², per a empreses i aviació en general.

És un disseny que s’ha hagut de desenvolupar perquè les superfícies disponibles per a nous hangars ja estan totes adjudicades i, tot i així, continuen arribant sol·licituds per part d’empreses del sector de l’aviació per a construir-ne de nous.

L’Aeroport disposa actualment de 14 hangars que són utilitzats per empeses d’aviació corporativa com ara Andorra Aviation Group, a més d’empreses de vendes d’aeronaus, de serveis de reparació o de treballs aeris. A banda, hi ha 5 parcel·les ja adjudicades a empreses que hi preveuen construir hangars.

El GRAE, nova base de bombers

La infraestructura, d’altra banda, té prevista la instal·lació, aquest 2024, del nou edifici de la base del Grup d’Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat (GRAE), amb una mitjana de 450 operacions anuals.

La nova planificació urbanística s’ha donat a conèixer durant la Taula Estratègica de l’Aeroport d’Andorra-La Seu d’Urgell, que s’ha celebrat aquest dijous 18 d’abril. És l’òrgan format pel Departament de Territori, la Delegació del Govern de l’Alt Pirineu i Aran, els ajuntaments de la Seu d’Urgell, Montferrer i Castellbó i Ribera d’Urgellet, la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Associació d’empresaris de l’Alt Urgell, l’Associació d’hostaleria de l’Alt Urgell, l’Agència Catalana de Turisme. També s’hi ha convidat el Govern d’Andorra.

La Taula també ha servit per a donar a conèixer xifres d’activitat, com ara que l’Aeroport ha comptabilitzat durant el primer trimestre de 2024 un total de 5.546 passatgers, que són més del doble de passatgers que els registrats durant el mateix període de l’any anterior.