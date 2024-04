La fira Territori Silvestre de les plantes obliades arriba a la Seu d'Urgell

La Seu d’Urgell acollirà per primera vegada una edició de Territori Silvestre, una fira organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant i el node territorial del Pirineu Central, que és, precisament, un dels més actius del Col·lectiu pel que fa activitats i divulgació, format per un grup de persones del territori que són part de la base social d’Eixarcolant. La mostra es du a terme el proper 4 de maig. L'any passat es va fer a Reus, i aquest any es fa a la Seu i a Riudoms, a finals de mes.

Territori Silvestre vol servir per reivindicar la importància de les plantes silvestres comestibles i de les varietats agrícoles tradicionals, i apropar a tothom aquestes espècies. Aquest és un treball que Eixarcolant ja ha fet el darrers anys a l'Anoia, on hi té la seu central. enim a tocar i que molts cops desconeixem. Els organitzdors han explicat que "les persones que hi participin descobriran com identificar-les, els seus usos culinaris, els medicinals i gaudiran jugant-hi, fent manualitats o tastant-les amb l’objectiu final de fomentar un model de producció, distribució i consum d’aliments, i de desenvolupament socioeconòmic, més sostenible, ètic i just".

El tret de sortida de la jornada serà una sortida etnobotànica que arrencarà a les 10h des del Pont de la Palanca, a càrrec de Philip, d’Herbes Ossera Cal Nogué, i per la qual no cal inscripció prèvia. Però les activitats i tallers s’aniran succeint durant tot el matí a diferents punts de la ciutat. De les 11:00 a 13:00h hi haurà un taller d’estampació a càrrec de Taller Tartera, al Carrer Canonges. Una activitat oberta a tots els públics on tan sols cal dur la roba que vulgueu estampar. Més tard, de 12:15 a 13:15h, es farà el taller infantil per descobrir les herbes remeieres i llavors, amb un tastet final. Se celebrarà al C/Canonges i és una activitat pensada per a infants a partir de 6 anys, amb inscripció prèvia el mateix dia a la Plaça. Mitja hora més tard, de 12:45 a 13:45h, es presenta el darrer llibre d’Eixarcolant i es fa un taller de cuina: plantes silvestres al plat! A càrrec de Marc Talavera, president del Col·lectiu Eixarcolant. Se celebrarà a la Llibreria Refugi i també és necessari inscriure’s. I a les 14:30h començarà el dinar silvestre, a l’Ateneu Alt Urgell (amb reserva prèvia), amb un preu de 12€.

Territori Silvestre està organitzat pel Node Pirineu Central del Col·lectiu Eixarcolant, però també compta amb la col·laboració i la complicitat de diverses entitats o establiments de la Seu d’Urgell: l’Ateneu Alt Urgell, la botiga de menjar ecològic Eco la Devesa, la llibreria El Refugi, l’Herboristeria Nogué, el forn de pa MosSerafí i l’espai de creació Tartera.

Les inscripcions a les activitats es poden fer a l web d’eixarcolant.cat/agenda i seleccionar l’activitat a la qual es vol participar.