Salut crea l'itinerari de centres hospitalaris de referència del Pirineu i Lleida

El Departament de Salut ha constituït aquest dijous al matí l’aliança estratègica de la Xarxa Hospitalària de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran, el que estableix els recorreguts sanitaris dels ingressats. El conveni s’ha formalitzat en un acte de signatura presidit pel conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Es tracta de la tercera aliança en matèria assistencial, docent i de recerca i innovació entre proveïdors del sistema de salut liderada per Salut que es constitueix a Catalunya, després de les de Girona i de la C-17, amb la finalitat de promoure la col·laboració entre hospitals petits, mitjans i grans i atendre la ciutadania sense que s’hagi de desplaçar fora del seu territori més proper.

El conseller de Salut ha qualificat aquesta xarxa com a “vital per al territori, perquè a Lleida venim d'una història antiga de col·laboració entre hospitals, però que sempre ha estat entre proveïdors. El salt qualitatiu és que ara la xarxa està liderada pel Departament de Salut, per garantir la planificació de la cartera de serveis, així com el flux de pacients i professionals a fi d’assegurar la qualitat assistencial i la proximitat de l’atenció a la Catalunya sencera.”

L’acord estableix la col·laboració entre l’Institut Català de la Salut (ICS), que gestiona l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova; Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), titular de l’Hospital Universitari Santa Maria i de l’Hospital Comarcal del Pallars; i la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d’Urgell, que treballaran plegats per incrementar la resolució en l’activitat assistencial i garantir la cartera de serveis hospitalària del SISCAT. L’objectiu de l’acord és proporcionar la millor atenció especialitzada en condicions d’equitat arreu del territori, amb independència del lloc de residència de la persona. Això pot implicar la mobilitat de professionals entre els hospitals que formen part de la xarxa.

A la signatura del conveni hi han participat també el director del Servei Català de la Salut, Ramon Canal; el director de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut, Ignasi Carrasco; el gerent de la Regió Sanitària Lleida, Raül Llevot; el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes; el gerent de GSS; i la directora de Centres de la Xarxa d’Hospitals de l’Alt Pirineu, Palmira Borràs.

En la presentació, Balcells ha assegurat que “consolidem un canvi de model assistencial que feia, fa i farà falta en el futur, sobretot perquè hi ha dificultat de trobar professionals com més ens allunyem de Barcelona. ” En aquest sentit, ha afegit, “si podem solucionar amb els hospitals comarcals de referència de proximitat la majoria de patologies, ho hem de fer allà, però amb garantia de professionals i amb la coordinació de serveis.”

De fet, les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran compten amb nombrosos antecedents d’aliances i acords de col·laboració entre els diferents hospitals. La col·laboració entre l’ICS i GSS es remunta al 2004, tot i que la l’aliança estratègica entre les dues entitats no va arribar fins al 2017, per a la gestió conjunta de les prestacions de serveis de caràcter sanitari, assistencial i social al territori. El mateix any, GSS i FSH van formalitzar la seva aliança estratègica, mentre que FSH i l’ICS ho van fer un any després.

La nova aliança ratificada avui té com a propòsit intensificar, consolidar i millorar aquestes experiències i iniciar-ne de noves. No substitueix els projectes col·laboratius que ja estiguin operatius entre els hospitals que integren la xarxa, sinó que es mantenen vigents dins d’aquest nou marc de relació.

La creació de xarxes hospitalàries territorials és un dels principals eixos de la transformació del sistema sanitari, que ha de donar resposta a les noves necessitats de la ciutadania, amb l’equitat territorial i la qualitat assistencial com a centre d’aquestes polítiques. Aquest model també inclou l’atenció primària, amb al incorporació de nous perfils professionals i l’atenció a les residències, i que planteja també la manera com es relacionarà amb l’atenció hospitalària i l’atenció intermèdia.

L’aliança estratègica està dirigida per un òrgan de govern destinat a promoure’n el desplegament i integrat pels gerents de les entitats proveïdores de salut que hi participen, el director del Servei Català de la Salut i els gerents de les regions sanitàries. Així mateix, també es constituiran comissions de treball que establiran de forma operativa com s’ha de dur a terme aquesta coordinació i complementarietat.

El CAP les Borges Blanques tindrà Servei de Radiologia al juny

El conseller completarà avui el seu pas per la Regió Sanitària Lleida amb visites al CAP Onze de Setembre i al CAP les Borges Blanques. Al CAP lleidatà es reunirà amb professionals del Servei de Rehabilitació, que gestiona GSS, i amb l’Equip d’Atenció Pediàtrica Territorial Lleida 1. A les Borges Blanques, Balcells es trobarà amb un grup de professionals de l’ABS per copsar les seves impressions.

Precisament, en les properes setmanes està previst que s’adjudiqui i s’instal·li l’aparell de radiologia per al CAP les Borges Blanques perquè el servei comenci a funcionar al juny. Serà una unitat de raig X monitoritzada amb dos detectors. L’equip permetrà posar-hi en funcionament el Servei de Radiologia, fet que estava previst en el projecte inicial del CAP però que es va acabar desestimant per criteris poblacionals. D’aquesta manera, l’actual Departament de Salut dona resposta a una reivindicació històrica.

Tot i que el servei de radiologia per als pacients de la zona sempre ha estat garantit, ja que fins ara les persones que el requereixen són derivades per proximitat al CAP Pla d’Urgell, a Mollerussa, a 14 quilòmetres de les Borges Blanques, o també se’ls dona l’opció d’acudir als diferents centres de Lleida, el Departament ha considerat necessari atendre aquesta demanda dels veïns i professionals de les Garrigues per apropar el servei als ciutadans.

Quan s’iniciï l’activitat, es faran exploracions programades dos o tres dies a la setmana i no es preveu oferir atenció urgent. Les xifres de població de les Garrigues permeten calcular que el volum que es generi sigui proper als 5.000 estudis a l’any.