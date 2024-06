S'incendia un paller a Coll de Nargó

Els Bombers han apagat aquesta matinada l'incendi d'un paller a Coll de Nargó. Segons fonts del cos, per remullar la zona afectada, hi han instal·lat una motobomba. També han retirat les bales intactes per limitar el combustible. El foc s'ha declarat entorn les 6.25 h i a les 9.30 h, els Bombers encara hi treballaven. En total, han activat 4 dotacions.