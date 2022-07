Els premis Cambra són un crit per acabar la B-40

El Teatre de La Passió d’Olesa de Montserrat va acollir dijous al vespre la gala dels premis de la Cambra de Terrassa. A banda dels reconeixements, la dinàmica de la nit es va desenvolupar sota un muntatge teatralitzat que es va titular La real Passió d’Olesa: la B-40, una sàtira sobre una obra que fa mes d’una dècada que hauria hagut d’estar finalitzada. Durant la representació es va aprofitar per denunciar els reiterats retards en la construcció de l’autovia B-40, el tram entre Abrera i Terrassa.

Previ a la gala, alguns dels assistents al lliurament de premis van visitar les obres del tram entre Olesa i Terrassa en una visita organitzada amb autocar des de la Cambra de Terrassa. La B-40 és una infraestructura que s’ha previst en els plans territorials successius redactats des dels anys 80, i que és una necessitat prioritària per a les comarca del Vallès Occidental i Baix Llobregat, i també per al conjunt de Catalunya.

Ja a l’escenari, actors com David Olivares i Xavi Serrano van conduir la gala com si fos un programa sobre la B-40, un magazín televisiu en clau irònica. El president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs, va explicar que l’elecció d’Olesa per acollir la gala «deriva d’una notificació que vam rebre de l’Ajuntament d’un acord per unanimitat del seu ple del 23 de setembre de l’any 2021 en el qual es demanava que el tram entre Abrera i Terrassa de la B-40 entrés en funcionament durant l’any 2022. Un tram, com deia la resolució, farcit de despropòsits, promeses incomplertes i retards inexplicables. Com que compartim la diagnosi i la necessitat, l’acord amb l’alcalde i amb la col·laboració de la Fundació La Passió d’Olesa, a qui també vull agrair les facilitats i el seu interès, ens ha portat fins aquí».

Talamàs va concretar que cada dia passen més de 100.000 vehicles entre Terrassa, Sant Quirze del Vallès i Sabadell. «Aprofito per reclamar a les autoritats més coordinació, menys duplicitats i tancar d’una vegada el paper cameral i el nostre necessari finançament per poder ajudar més el teixit empresarial».

En aquesta línia també es va manifestar l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera, que va destacar la voluntat de col·laboració entre els ajuntaments i les cambres de comerç per tirar endavant aquesta infraestructura cabdal per a l’activitat socioeconòmica. «Portem més de 15 anys de retards que han impactat al territori i al seu teixit empresarial.