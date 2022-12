Olesa farà una caminada fins a Montserrat per commemorar el Dia Internacional de les Muntanyes, l’11 de desembre. L'Ajuntament a través del Departament de Gestió de l'Espai Públic i Equipaments i amb la suport de l'ADF d'Olesa ha preparat la sisena edició d'aquesta marxa a peu al Monestir de Montserrat que se celebra diumenge.

És una caminada de 15,5 quilòmetres de distància, amb un desnivell positiu de 1000 metres i d’una dificultat molt exigent amb trams de terreny complicat i pendents pronunciats. El lloc de trobada serà a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay (davant de l’Ajuntament), a les 7.30 h del matí. Des d’aquí, el grup s’adreçarà cap a la Creu de Beca per a continuar pel camí dels voluntaris en direcció al Balneari de La Puda de Montserrat. Un cop aquí, la marxa seguirà el camí del riu fins a arribar a Monistrol de Montserrat, on s’agafarà el camí de pujada al Monestir conegut com el tram final de la travessa Matagalls-Montserrat.

El guia de Natura, Joan Soler, és l’encarregat de fer la sortida guiada, i ha explicat que la ruta està planificada expressament per ser inclusiva “passant per diversos punts de connexió amb transport públic que permeten fer el recorregut per trams en el cas que alguns participants no es vegin amb cor de completar tota la marxa”. La tornada anirà a càrrec de cada participant.

Tanmateix, l'orgaització proposa una activitat complementària a la tarda. De 14.30 h a 16.00 h, es farà una passejada per l’entorn del Monestir que inclourà els comentaris del guia de Natura de l’Ajuntament d’Olesa sobre el patrimoni natural i cultural de Montserrat. Segons Soler, “tot i que aprofitarem l’ocasió per explicar com s’ha format la muntanya de Montserrat des d’un punt de vista geològic, l’objectiu de la passejada és descobrir tots els elements de patrimoni cultural que hi ha a l’Abadia de Montserrat”.