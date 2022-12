La ciutadania d'Olesa de Montserrat ha decidit com vol que sigui la futura plaça de l'Eixample, un terreny qe l'Ajuntament havia adquirit prèviament per crear una zona verda en un sector de població amb alta densitat. I els veïns consideren que cal tenir una plaça per poder-hi fer activitats culturals com actuacions en directe, teatre, dansa o circ; que entre el 50 i el 75% de la zona sigui espai verd, que tingui una zona de lleure per fer esport i jocs infantils, i que tingui elements com bancs, zona arbrada, una font o lavabos, entre d’altres. Més de 50 persones van assistir als tallers participatius que es van celebrar al juliol, i 260 persones més han votat a través de la plataforma Participa 311, que ha estat oberta des de juny fins al setembre. L’Ajuntament d’Olesa va presentar a mitjans de setmana, a l’Auditori de la Casa de Cultura, les propostes que ha fet la ciutadania sobre els usos i elements que volen que tingui la nova plaça de l’Eixample, ubicada entre els carrers dels Arbres i del Metge Carrera.

Amb totes les aportacions fetes, l’equip d'arquitectes que ha portat el procés participatiu ha elaborat un pla d'usos que definirà el contingut del concurs públic per a la redacció del projecte d'aquest nou parc en ple Eixample. Aquest solar ha estat en desús molts anys i amb el nou POUM s’ha pogut qualificar com a zona verda. L’Ajuntament va comprar-lo per a fer-lo municipal i crear aquí una zona d’esbarjo. “L’Eixample té una d’alta densitat de població i no compta amb cap espai públic per a l’ús de la ciutadania. Després d’un llarg procés per poder fer municipal l’únic solar que hi havia sense construir a la zona, hem volgut preguntar a la ciutadania quin ús li vol donar. D’aquest procés participatiu hem recollit totes les idees que contindrà el projecte constructiu que redactarà un altre equip d’arquitectes” ha explicat l’alcalde d’Olesa, Miquel Riera.

Als tallers que es van fer al juliol al mateix solar van participar una cinquantena de persones i es van recollir 32 idees. Es van fer 5 grups de treballs amb diferents dinamitzadors que van tractar sobre quines activitats es volien organitzar, elements, distribució de l’espai i usos. “Tots els participants van coincidir en que havia de ser un espai obert a tothom, polivalent, sostenible i verd, i on s’hi poguessin fer activitats, però de manera puntual, i la tendència era visualitzar un parc més que no pas una plaça” ha apuntat la Responsable del departament de Participació Ciutadana, Montse Muñoz.

Totes aquestes propostes es recullen ara en un avantprojecte que recull “una zona verda predominant però també una zona pavimentada amb un escenari i grades, i una altra on la gent s’hi pugui relacionar amb bancs, una font; també un espai amb elements de joc i per fer esport, i un altre espai amb serveis com lavabos, un petit magatzem i un bar”, ha detallat una de les arquitectes que ha portat el procés participatiu, Iolanda Olmo.

D’aquesta manera, un cop definides les característiques d’aquest nou espai un altre grup d’arquitectes farà el projecte constructiu per a licitar posteriorment les obres. “Aquest document de resum escull esquemàticament com hauria de ser aquest espai públic, quins elements haurien de tenir, quins materials s’haurien d’utilitzar o com es podrien col·locar” ha apuntat l’Arquitecta municipal, Maria Rull.

Fins que s’executin les obres, es condicionarà temporalment l’espai amb arbres per a que la ciutadania ja el pugui gaudir. Es compraran arbres amb testos grossos perquè vagin creixent com si fos un viver d’arbres perque els usuaris disposin d’una zona d’estada.