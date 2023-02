L’Oficina de Català d’Esparreguera ha tancat el 2022 amb un total de 64 parelles lingüístiques, entre virtuals i presencials, que han participat en el Voluntariat per la Llengua (VxL). Aquest programa d’intercanvi lingüístic del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), que l’any passat celebrava la seva 19a edició al municipi, compta també a Esparreguera amb 160 comerços adherits, que es comprometen a garantir l’atenció en català als seus clients i s’impliquen en el foment de l’ús oral de la llengua. A més, aquest mes de març es recupera el voluntariat a la residència Can Comelles. Aquí, persones que no parlen català comparteixen una hora setmanal de tertúlia en la llengua del país amb els avis que hi viuen. Pel que fa als cursos que s’ofereixen des de l'Oficina de Català, l’any passat van registrar 329 inscripcions, el 72% de les quals per a cursos presencials i el 28% per a cursos en línia.

La responsable de l’Oficina de Català d’Esparreguera, Maria Romero, ha destacat que “el 2022 és l’any de la recuperació post pandèmica, durant la pandèmia totes les nostres activitats es van haver de virtualitzar i aquest ha estat l’any del retorn a la presencialitat i els resultats han estat molt bons”. Així 128 persones han participat al programa d’intercanvi lingüístic, que ha format un total de 64 parelles, 8 de les quals eren en línia, que s’han trobat una hora a la setmana per a conversar en català. “Nosaltres hi aportem la part tècnica i el voluntariat hi aporta l’acollida, perquè més enllà de la llengua ajuda als participants a fer entendre com som els catalans, els descobreixen l’entorn i espais de la vila, és un voluntariat que té un component social i això el converteix en un complement molt bo als cursos que oferim per fer que la gent perdi la vergonya de parlar en català”, ha apuntat Romero.

Aquest programa de la Generalitat ha complert la 19a edició a Esparreguera i sempre ha tingut una bona resposta de la població. La responsable de l’Oficina de Català explica que “en aquests 19 anys de trajectòria, hi ha hagut voluntaris i voluntàries que s’han ofert ininterrompudament a fer conversa amb la gent que vol millorar el seu nivell de català oral i, sortosament, cada any hi ha també noves incorporacions de persones amb l’afany de compartir el català amb la gent que el vol aprendre, un relleu que demostra la vitalitat d’aquesta iniciativa a Esparreguera”. El programa compta també amb 160 establiments adherits, que es poden reconèixer pels adhesius de color verd que tenen a la façana. “Aquests comerços tenen el compromís que si una persona entra parlant en català, encara que sigui amb dificultats, els respondran en català”, afirma Romero.

També en el marc del VxL aquest mes de març es recupera el voluntariat a la residència municipal Can Comelles, que va quedar suspès durant la pandèmia per les restriccions sanitàries. “És un voluntariat doblement social, perquè es fa un acompanyament a la gent gran i també un acompanyament lingüístic. Es du a terme en grup durant una hora setmanal, a les 3 del migdia al jardí de Can Comelles, durant la qual es fa tertúlia amb els participants”, ha explicat Maria Romero. D’altra banda, l’Oficina de Català va registrar durant el 2022 un total de 329 inscripcions als cursos que es van oferir, 238 de les quals van ser per a cursos presencials i 91 en cursos en línia. Romero ha afirmat que “els cursos que tenen més demanda són els orals, en els quals la gent comença a aprendre la llengua des de zero. Durant tot l’any tenim un degoteig de demanda d’aquests nivells i, per això, hi aboquem molts esforços i són cursos prioritaris per aconseguir que la gent que vol aprendre la llengua, en tingui l’oportunitat”.