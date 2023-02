La rua del Carnestoltes d'Olesa de Montserrat es preveu que sigui la més participativa dels darrers anys. Per això, la Regidoria de Festes ha ampliat el recorregut i la passarel·la.

La Festa de Carnestoltes es durà a terme al dissabte a la tarda, començant a les 17.30 h amb la rebuda del rei Carnestoltes a la Plaça de Catalunya. Una hora més tard, a les 18 h, hi haurà una desfilada dels més petits per la passarel·la instal·lada a la plaça. D’aquesta manera es garanteix la visibilitat dels infants que, durant la rua, queden tapats pels adults.

Després d'això, s'iniciarà l'acte central: la rua pels carrers d’Olesa. Aquesta, enguany ha hagut de ser ampliada degut a l’alta inscripció de participants. Jordi López, regidor de Festes de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, explica que “tot i que hi ha molts nens petits dintre de les rues, hem hagut d'ampliar el recorregut fins a 1.200 metres, perquè hi ha comparses molt nombroses. Actualment, tenim apuntades 850 persones, que, comptant els que s'hi sumen el mateix dia, passarem a més de les 1.000 persones a la rua”.

El regidor atorga a un "sentiment d’alliberament" que ha arribat amb la fi de les restriccions per la pandèmia. “Després d’uns anys tancats a casa o amb limitacions, ara podem gaudir dels espais el temps lliure. Això ens ha portat aquesta explosió de participants”, comenta López.

Pel que fa al recorregut de la rua, aquest partirà a les 18.30 h des de la plaça de Catalunya i pujarà per Francesc Macià, República Argentina, Lluís Puigjaner, Mallorca, Anselm Clavé, Mossèn Jacint Verdaguer, Francesc Macià, carrer dels Arbres i Plaça Catalunya. A causa d'aquesta activitat, la mobilitat de la vila es veurà afectada amb talls als carrers per on passi la rua així com a la línia del bus urbà que, a partir de les 17 h, cessarà el seu servei.