L’Ajuntament d’Olesa, juntament amb els representants dels usuaris del bus de la línia Olesa-Barcelona, ha mantingut una trobada amb responsables de la concessionària, la gallega Monbus, i tècnics de la Generalitat de Catalunya, que és qui atorga la concessió, per reclamar solucionar les deficiències del servei de transport interurbà. Les principals queixes se centren en l’incompliment dels horaris, les dificultats de comunicació amb Monbus a l’hora de fer consultes o presentar reclamacions; i, sobretot, l’oferta insuficient de busos respecte a la demanda que hi ha actualment. "Molts dels busos no passen per la parada o deixen gent sense pujar al vehicle perquè ja venen plens de Manresa", ha explicat el regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, qui també ha afegit "també demanem que hi hagi combois directes Barcelona-Olesa, separats dels de la línia de Manresa, perquè a Olesa ja hi ha prou usuaris com per omplir un bus".

De part de l’Ajuntament, han participat a la reunió el regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, i el cap de la Policia, Isaac Aymerich; i, com a representant dels usuaris i usuàries de la línia, Joan Chicón, que han transmès les queixes i el malestar pel funcionament del servei a responsables de l'empresa Monbus i tècnics del departament de Mobilitat i Transport de la Generalitat. Martínez ha explicat ue la situació de malestar no és exclusivament responsabilitat de Monbus, ja que la Generalitat és la concessionària del servei i s’hauria d’haver incrementat la partida pressupostària en previsió a un augment de la demanda "una de les causes de l’augment de les queixes coincideix amb l’entrada en vigor de la reducció de les tarifes del transport públic que ha fet augmentar el volum d’usuaris, però no el nombre de combois". Aquesta trobada se suma a la que va tenir l’Ajuntament d’Olesa fa dues setmanes al Consell Comarcal, a la segona taula de mobilitat del Baix, on ja es va reclamar solucionar les deficiències, i a la reunió informativa que va fer l’Ajuntament amb els usuaris i usuàries al desembre, per a recollir les seves queixes i peticions. Des de l’Ajuntament d’Olesa es va habilitar la plataforma Participa311 Olesa de Montserrat per a recollir-les totes i es va demanar deixar-ne constància formal a través d'instància a la Seu electrònica de l’Ajuntament amb la intenció d’aportar tota aquesta documentació a la Generalitat i demostrar que la concessió no funciona. L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, juntament amb els alcaldes d’Abrera i Esparreguera, té una reunió formal el proper 7 de març amb el Secretari de Mobilitat i Director General de Transports de la Generalitat per a traslladar-li totes aquestes reivindicacions i demanar una solució al servei.